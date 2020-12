Arrivare in Sicilia in nave: tutte le info

Milano, 22 dicembre 2020 – La Sicilia è un posto meraviglioso, probabilmente unico nel suo genere. Trattandosi di un’isola, però, non tutti sanno di preciso come raggiungerla, se per esempio la propria regione d’appartenenza permette il collegamento diretto con una tratta dedicata oppure no, o quali siano i porti di partenza. Insomma, prima di organizzare la nostra vacanza in Sicilia, dobbiamo essere a conoscenza di tutte le informazioni necessario a capire come potremo viaggiare al meglio, cercando di risparmiare il più possibile.

Info utili

Per prima cosa c’è da dire che i principali porti per la Sicilia sono quelli di Napoli, Cagliari, Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Genova e Civitavecchia. Da questi porti partono tutte le navi e i traghetti che assicurano un collegamento diretto con quest’isola magica. Uno di quelli più frequentati e utilizzati è sicuramente quello di Napoli, per quanto riguarda il collegamento con la Sicilia. Difatti, è la posizione strategica della città campana che fa sì che venga scelta da moltissime persone del centro Italia: vedi ad esempio i tanti laziali che vogliono far visita all’isola e che scelgono come punto di partenza proprio il capoluogo campano. Online si possono trovare diverse offerte biglietti nave per la Sicilia da Napoli.

Le partenze sono organizzate lungo tutto l’arco della giornata, per cercare di coprire quanti più spazi giornalieri possibili. In base a queste informazioni, possiamo scegliere da dove partire e per quale città precisamente. I tempi di percorrenza per ogni tratta variano, ovviamente, in base al porto di partenza e quello di arrivo.

Come prenotare il viaggio in nave

Per prenotare il viaggio in nave per la Sicilia non bisogna patire grossi problemi, anzi, si tratta di qualcosa di davvero semplice. Si può procedere online tranquillamente. Basta compilare tutti i campi richiesti dal form di prenotazione dell’azienda scelta, indicare numero di passeggeri, l’età degli stessi, la data di partenza e di ritorno, e ovviamente il porto di partenza e il porto di arrivo.

I biglietti verranno spediti, una volta pagati, direttamente via mail e quindi si potrà risparmiare enormemente in termini economici e di tempo. Sarà lo stesso sistema che poi, una volta inseriti tutti i dati, porterà automaticamente alla pagina dove sono presenti tutte le partenze delle varie compagnie disponibili nelle date che abbiamo inserito. In questa maniera possiamo facilmente confrontare le varie offerte e quindi i vari prezzi disponibili e fare la scelta nel migliore dei modi, risparmiando.

Imbarcare i veicoli

Ovviamente la possibilità di imbarcare i veicoli è sempre disponibile: durante la fase di compilazione del form, basterà spuntare la voce apposita e inserire le varie informazioni del veicolo: targa, modello, tipo e dimensioni. Solitamente, quando imbarchiamo un veicolo, dobbiamo presentarci al molo di imbarco un po’ di tempo prima rispetto all’orario di partenza indiato sul titolo di viaggio e seguire diverse indicazioni del personale di bordo. È tutto molto semplice ed intuitivo, anche per chi non l’ha mai fatto. Oltre a questo, una particolare menzione la merita anche la possibilità di imbarcare animali domestici, seguendo tutte le procedure apposite.

L. M.