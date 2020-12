Covid. Trezzano, continuano le donazioni della Boutique del Pane: con i City Angels tra gli ultimi in Stazione Centrale

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, Milano, 22 dicembre 2020 – Tante le iniziative di solidarietà nel territorio, soprattutto nel periodo natalizio, ma, l’impegno di Rocco Zinghini, titolare de la “Boutique del Pane” di Trezzano sul Naviglio, sin da quando è iniziata l’emergenza Coronavirus, come abbiamo documentato lo scorso 18 aprile, durante il primo lockdown, aveva deciso di donare pizze, focacce e tante altre specialità al personale medico, infermieristico e non solo nei vari ospedali del territorio e associazioni, impegnate quotidianamente contro l’emergenza. Dopo. la ghiotta consegna fatta ai Soccorritori all’associazione di Pronto Soccorso “First Aid One” leader Nazionale nella lotta al Covid 19. Tra i presenti, oggi, anche l’attore Francesco Ghjbly Lombardi, l’impegno dell’attività commerciale non si è fermato.

Oggi, per esempio, abbiamo documentato, una delle ultime loro donazioni.

Stamane, si sono recati in Stazione Centrale e hanno consegnato al Presidente dei City Angels, Mario Furlan, un carico di loro specialità da donare agli ultimi, che stazionano davanti alla Stazione Centrale di Milano.

