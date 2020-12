Gli appuntamenti di Natale dell’Arcivescovo, mons. Mario Delpini

Messa nella Notte in Duomo (ore 20.30), nel carcere di San Vittore (ore 8.30) e Pontificale (ore 11). A Natale il pranzo all’Opera cardinal Ferrari

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 dicembre 2020 – Segnaliamo gli appuntamenti di Natale dell’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini.

Giovedì 24 alle ore 20.30, in Duomo, mons. Delpini presiederà la Celebrazione eucaristica nella Notte di Natale.

Venerdì 25 dicembre l’Arcivescovo celebrerà alle ore 8.30 la Messa alla Casa Circondariale di Milano San Vittore (Piazza Filangieri, 2) e alle 11, in Duomo, presiederà la Messa Pontificale nel Giorno di Natale. Alle ore 13 mons. Delpini parteciperà al pranzo di Natale all’Opera Cardinal Ferrari (Via Boeri, 3). Infine, alle ore 16 in Duomo, l’Arcivescovo celebrerà i Secondi Vesperi Pontificali di Natale.

Redazione