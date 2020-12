LAVORO. TAJANI: “IL COMUNE SEGUE CON ATTENZIONE LA SITUAZIONE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELLE PULIZIE”

Milano, 22 dicembre 2020 – “Voglio esprimere, come cittadina e rappresentante dell’Amministrazione milanese, la mia vicinanza e attenzione alla situazione delle lavoratrici e dei lavoratori attivi nel settore dei multiservizi e delle pulizie che, oggi più che mai, sono impegnati nel contrasto all’emergenza Covid con le loro quotidiane, silenziose e indispensabili prestazioni”.

Cosi l’assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani commenta l’incontro avvenuto questa mattina tra i tecnici dell’Assessorato e i rappresentanti dei lavoratori, in presidio davanti a Palazzo Marino, per sollecitare il rinnovo del contratto nazionale per il settore multiservizi.

“Sono oltre seimila addetti nella città metropolitana di Milano, in gran parte donne, con famiglie da mantenere. Il loro contratto, già molto poco generoso – conclude l’assessora Tajani – attende da quasi 8 anni di essere rinnovato. Non è solo una questione economica – comunque fondamentale – ma di sicurezza, delle lavoratrici e di tutti noi che ogni giorno frequentiamo ospedali, uffici, scuole. Le condizioni contrattuali devono essere adeguate al trascorrere degli anni e soprattutto al mutato scenario economico e sociale che sta affrontando il Paese. Come Assessorato ci faremo latori presso i rappresentanti della Associazioni imprenditoriali del settore affinché non si perpetuino speculazioni sul costo del lavoro e si tutelino i diritti e il salario di quanti quotidianamente sono impegnati nel garantirci luoghi di lavoro puliti e igienizzati”.