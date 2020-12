(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 dicembre 2020 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.20, lungo la Tangenziale Est, in direzione sud, nel tratto Cascina Gobba – Lambrate, una donna di 64 anni, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del proprio veicolo, finendo contro il guard rail e riportando gravi ferite. Soccorsa dalla Polstrada e da un’ambulanza è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Raffaele.

V. A.