PREMIO MILANO DONNA. CON LA PRIMA EDIZIONE UN CONTRIBUTO DI 2MILA EURO AD ASSOCIAZIONI ATTIVE NEI NOVE MUNICIPI

Premiati percorsi di aiuto psicologico, teatro e scrittura creativa, musica e laboratori. Daria Colombo: “Sarà assegnato ogni anno per sostenere i migliori progetti sul territorio”

Milano, 22 dicembre 2020 – Il Comune di Milano ha istituto un riconoscimento per premiare le associazioni che in città svolgono un lavoro prezioso per le donne. Si tratta del “Premio Milano Donna” conferito quest’anno per la prima volta dopo un apposito bando, alle realtà associative attive in ognuno dei nove municipi della città.

Il premio è stato consegnato oggi nel corso di un evento a distanza, trasmesso in diretta sulla web tv ‘In Comune’ del Comune di Milano, alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala, della Delegata del Sindaco per le Pari Opportunità di genere Daria Colombo, dell’attrice e madrina dell’evento, Cristiana Capotondi, e dei rappresentanti dei nove municipi.

“Premiare oggi, per la prima volta, il miglior progetto per le donne sviluppato in ogni Municipio è motivo di grande soddisfazione – ha commentato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Complimenti alle iniziative vincitrici e a tutte le realtà che nella nostra città, ogni giorno, si impegnano nella difesa delle donne e dei loro diritti.A loro va il mio più sentito ringraziamento: il supporto e la presenza offerti sono punti di riferimento preziosi e insostituibili. Sebbene la strada sia lunga, l’impegno per affermare l’uguaglianza di genere e la parità di diritti e di opportunità per tutte e tutti troverà sempre Milano in prima fila”.

“Il contributo, per il 2020 di 2mila euro, verrà messo a disposizione dei municipi ogni anno per premiare l’associazione che nel proprio territorio realizzerà il migliore progetto a favore delle donne – spiega Daria Colombo, Delegata del Sindaco per le Pari Opportunità di genere –. La cifra non è alta, ma per le piccole realtà che lavorano con impegno nei quartieri può costituire una risorsa importante”.

A vincere sono state le associazioni: “Telefono Donna”, premiata nei Municipi 2, 4 e 6; il laboratorio teatrale “Cetec/dentro e fuori San Vittore” nei Municipi 1 e 8; “Mondo Donna” che ha vinto nel suo Municipio di appartenenza, il 7; “Blimunde” e “Naturautentica” premiate rispettivamente nei Municipi 3 e 5; “Isolamusicaingioco”, nel Municipio 9.

Nel dettaglio, i progetti che hanno vinto il Premio Milano Donna 2020.

Municipio 1

Cetec (Centro Europeo Teatro Carcere) Dentro/Fuori San Vittore, per il reinserimento delle attrici detenute

‘Le voci di dentro’

Uno spettacolo dalla regista e drammaturga Donatella Massimilla, che da quasi trent’anni, con la sua compagnia, porta il teatro in carcere. “Le voci di dentro” è una performance emozionante, che la regista ha realizzato in collaborazione con le detenute e in particolare di con Elena Pilan, attrice e autrice reclusa a San Vittore. La rappresentazione, fatta di testi, canzoni, immagini, si è svolta il 25 settembre in un cortile storico di via Paolo Sarpi e ha visto anche la partecipazione del fisarmonicista Gianpietro Marazza e dell’attrice Gilberta Crispino.

Municipio 2 e Municipio 6

Telefono Donna

Gruppi di incontro

Si tratta di una serie di iniziative che si sono svolte sia a distanza sia in presenza all’interno dei Centri Milano Donna, in via Sant’Uguzzone e in viale Faenza. Dieci appuntamenti nei quali le donne hanno dialogato e si sono confrontate sotto la supervisione di una psicologa, su diverse problematiche: dal termine di una relazione alla perdita di una persona cara, dalle difficoltà economiche ai problemi legati all’emergenza sanitaria. Il progetto prevede anche laboratori di scrittura creativa e di pittura e un ciclo di conferenze mensili sulla salute delle donne che si è tenuto grazie alla collaborazione dei medici e del personale sanitario dell’Ospedale Niguarda.

Municipio 3

Blimunde

Tutto quello che volevo. Storia di una sentenza

Lo spettacolo di Cinzia Spanò, dedicato alla giudice Paola di Nicola e alla sua coraggiosa e sorprendente sentenza, racconta una storia di qualche anno fa. Due ragazzine di 14 e 15 anni, studentesse in uno dei migliori licei di Roma, si prostituivano dopo la scuola in un appartamento al quartiere Parioli. All’epoca la narrazione dei media inquinata dagli stereotipi faceva cadere la responsabilità di tutto sulle spalle delle ragazzine. Ma la vasta indagine seguita ha poi coinvolto e processato un altissimo numero di persone tra clienti e sfruttatori. Lo spettacolo con la regia di Roberto Recchia si è svolto in diretta gratuita sulla piattaforma ZOOM.

Municipio 4

Telefono Donna

Workshop e laboratori

Il progetto si è svolto tra il 24 novembre e il 16 dicembre e ha previsto la possibilità per le donne del Municipio di partecipare a distanza a diverse iniziative, dai laboratori di scrittura creativa e di arteterapia, a workshop sulla salute della donna, a gruppi di incontro sotto la guida di psicologhe professioniste, per affrontare il peso della solitudine o altre problematiche emerse durante la pandemia.

Municipio 5

Naturautentica

Parlami di te. Parole che curano e linguaggio non verbale

Dal 27 al 30 dicembre 2020, quattro giorni di laboratori e incontri gratuiti online. Sedici appuntamenti, divisi in quattro aree: Parole che curano – Linguaggio simbolico e creatività – Il corpo parla – Un segno nel mondo. Molti i temi affrontati e le risorse proposte per superare le difficoltà e arricchire la propria esperienza di vita: dalla scrittura come strumento di conoscenza di sé allo yoga, dalla meditazione ai metodi per combattere lo stress prolungato, fino alla possibilità di attingere alle qualità femminili per raggiugere obiettivi nel mondo del lavoro. Per iscriversi agli incontri o saperne di più https://www.naturautentica.com/

Municipio 7

Mondo Donna

Dio arriverà all’alba

Scritto e diretto da Antonio Nobili e rappresentato presso il Teatro Spazio 89, il 18 febbraio 2020, la rappresentazione biografica su Alda Merini ha messo in scena non solo la poesia ma soprattutto il quotidiano della “poetessa dei Navigli”. Questo spettacolo ha presentato la singolarità della vita di Alda Merini, una vita piena di sofferenza, mettendo in risalto la forza di una donna che non si è lasciata piegare dalle avversità sfruttando le sue personali capacità. Ha lasciato ai posteri un contributo poetico e culturale ricchissimo e ha fornito alle donne un messaggio di autonomia, autodeterminazione e di libertà.

Municipio 8

Cetec (Centro Europeo Teatro Carcere) Dentro/Fuori San Vittore, per il reinserimento delle attrici detenute

Bios-grafie. Narrazioni teatrali al femminile

Un laboratorio teatrale gratuito per consentire alle donne di donne lavorare sulle proprie storie, in un processo di elaborazione in chiave psicologica e artistica. Con il supporto della psicologa e attrice Elisa Munforte le donne hanno recuperato ricordi, esperienze, le situazioni vissute di abbandono e rinascita. Emozioni affrontate con delicatezza, in un processo di riscoperta delle proprie risorse interiori e di una maggiore consapevolezza, per diventare protagoniste della propria vita.

Municipio 9

Isolamusicaingioco

Fabbrica di note in rosa

Tre serate ricche di proposte musicali ‘al femminile’ alla Fabbrica del Vapore. Il 15 luglio, Désirée Niero Trio in ‘Paris to New York’: la cantante milanese accompagnata dai chitarristi Jacopo Delfini e Carmelo Tartamella ha presentato brani swing e manouche evidenziando il legame tra queste correnti musicali negli anni Trenta del secolo scorso, in USA e in Francia. Il 25 ottobre lo spettacolo ‘Tutti quanti voglion fare il jazz’, inserito nella rassegna Jazzmi, è stato pensato per le mamme con i loro bambini e per le future mamme, e ha visto le quattro cantanti e i musicisti del gruppo InCanto Ensemble proporre un repertorio jazz interattivo e partecipato da mamme e bambini, secondo la MLT di Edwin Gordon. Il 13 dicembre è stato trasmesso in streaming il Concerto pam pam per bambini e famiglie a tema natalizio, che può essere seguito sulla piattaforma di YouTube: https://youtu.be/o7vZwRiIx3s