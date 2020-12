Screening Covid-19: Santagostino apre a Milano due ambulatori nelle stazioni M5 di Bicocca e Portello

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 dicembre 2020 – Grazie a Metro5, con la collaborazione di ATM, la linea lilla ospita due spazi dedicati allo screening per il Covid-19 gestiti dal Santagostino. L’apertura dei due nuovi ambulatori rientra nell’ambito di una più vasta campagna di servizi al pubblico, comunicazione e sensibilizzazione nata dalla collaborazione tra ATM e M5 con MKTG, agenzia di lifestyle marketing di dentsu. Nei prossimi mesi, le aperture di spazi di servizi sanitari al pubblico proseguiranno, accompagnate da una campagna di comunicazione, con il messaggio: ‘METROPOLISANA, prossima fermata: la tua salute.’

Milano, 22 dicembre 2020 – Santagostino (www.santagostino.it), rete di poliambulatori di sanità privata a prezzi accessibili attiva in Lombardia, a Bologna e Roma, ha inaugurato il 18 e il 22 dicembre due “punti tampone” nelle stazioni della metropolitana Bicocca e Portello, grazie a M5 con la collaborazione di ATM.

I nuovi punti nelle stazioni della metropolitana costituiscono un’opportunità in più per i cittadini milanesi che desiderano accedere a questo servizio, in una fase in cui molti sentono il bisogno di volersi tutelare in vista degli spostamenti e dei vari momenti di interazione sociale in occasione delle festività natalizie.

«La nostra mission», spiega Luca Foresti, amministratore delegato del Santagostino, «recita: “Santagostino ascolta, capisce e prende in carico i bisogni di salute di tutti”. E proprio in quest’ottica di ascolto dei bisogni dei pazienti abbiamo deciso di estendere la nostra capacità di erogare tamponi rapidi, in questa fase, anche con questi due nuovi punti, all’interno di un progetto che unisce soggetti pubblici e privati con l’obiettivo appunto di andare incontro alle esigenze dei cittadini».

«Siamo un poliambulatorio specialistico» aggiunge Foresti, «un’azienda orientata a supportare in modo innovativo ed efficace la salute dei propri pazienti, con tariffe accessibili. Non siamo un pronto soccorso né abbiamo letti di ospedale, quindi non possiamo gestire le emergenze. Ma vogliamo fare la nostra parte. La nostra sanità accessibile, a costi contenuti, fortemente digitalizzata, può dare un contributo a tenere in salute l’intera comunità e con questo progetto crediamo di poter fare un ulteriore passo in questa direzione».

L’apertura dei due nuovi ambulatori all’interno della Metro 5 rientra nell’ambito di una più vasta campagna di servizi al pubblico, comunicazione e sensibilizzazione che nasce dalla collaborazione di ATM e M5 con MKTG – agenzia di lifestyle marketing di dentsu – da cui è nata l’idea. Nei prossimi mesi, le aperture di spazi di servizi sanitari al pubblico proseguiranno, accompagnate dalla campagna di comunicazione, con il messaggio: ‘METROPOLISANA, prossima fermata: la tua salute.’

Aperta a diverse aziende partner, la campagna prevederà la personalizzazione di alcune aree della Metropolitana 5 per comunicare ai cittadini i nuovi ambulatori, e per informarli della possibilità di avere a disposizione degli spazi “ulteriori” nei quali beneficiare delle professionalità medicali in modo veloce e a prezzi più convenienti.

Silvia Rossi, managing director di MKTG, commenta: «Siamo davvero felici di aver contribuito in modo così proattivo a questa iniziativa, che si basa su principi di impegno sociale e di servizio importanti per tutti noi. Il nostro Gruppo da sempre basa la sua attività sulla ricerca della semplificazione, sulla contemporaneità dei servizi in funzione dei target e delle reali esigenze del mercato: questo è proprio un esempio di come si possano applicare questi valori a progetti diversi. In questo caso, unendo un forte impatto sociale e un grande spirito di servizio ai cittadini».

Il progetto nella sua interezza nasce dalla volontà di supportare gli ambulatori ed i cittadini in un momento molto delicato della vita di noi tutti, per provare a vincere insieme la sfida contro il Covid-19 e per supportare in maniera concreta il Sistema Sanitario Nazionale avvicinando la Sanità ai cittadini in modo diffuso sul territorio.

Redazione