SFREGIATO MURALE QUARTO OGGIARO, ROGGIANI (PD) : SOLIDARIETA’ A GALESI, NON CI LASCEREMO INTIMIDIRE

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 22 dicembre 2020 – – “Sfregiato il murale dell’associazione “Un libro in movimento” realizzato nel quartiere di Quarto Oggiaro con scritte infamanti nei confronti del consigliere del PD Fabio Galesi.

La nostra solidarietà a Fabio e la ferma condanna nei confronti di questi vandali che, con le loro azioni, non solo diffamano un amministratore attivo e impegnato a difesa della legalità, ma danneggiano qualcosa che appartiene alla collettività.

Sappiano questi vigliacchi che non saranno certo questi mezzucci a intimidirci, ma porteremo avanti le nostre azioni di presidio e cura, al fianco di cittadine e cittadini per bene”.

Così in una nota la segretaria metropolitana del PD Silvia Roggiani condanna lo sfregio da parte di anonimi del murale appena realizzato dall’associazione “Un libro in movimento” in Via Satta 7, nel quartiere di Quarto Oggiaro, con la scritta GALESI SPIA AMICO DELLA POLIZIA.

