Trezzano. Veicoli custoditi nei depositi da troppo tempo, verifiche in corso

L’Amministrazione comunale è impegnata per fare chiarezza sulla gestione di auto emoto in seguito ad abbandoni o sequestri per violazioni del codice della strada o altre situazioni

Trezzano sul Naviglio, 22 dicembre 2020 – I veicoli oggetto di sequestro/fermo amministrativo per

violazioni del Codice della strada o rimossi per abbandoni o altre situazioni, vengono custoditi

presso depositerie autorizzate. Il Comune di Trezzano sul Naviglio, con i suoi organi di controllo, è

impegnato a fare chiarezza sulla gestione di alcuni veicoli da troppo tempo fermi nei depositi, a

spese dell’Amministrazione comunale.

“È in corso un’attenta e puntuale attività di verifica – spiega il sindaco Fabio Bottero – che dovrà

accertare eventuali responsabilità e negligenze rispetto all’organizzazione, gestione e controllo

delle procedure. Si sta analizzando con attenzione la documentazione a disposizione dell’Ente,

anche per quantificare con esattezza le eventuali spese a carico dell’Amministrazione. Il nostro

bilancio comunale resta in sicurezza perché abbiamo previsto un fondo rischi che ci tutela”.

“Nei giorni scorsi – continua il sindaco – sono state pubblicate informazioni imprecise, non

accertate e per altro oggetto di discussione durante una commissione consiliare svolta a porte

chiuse per la tutela delle persone coinvolte, per cui ci riserviamo di procedere a tutela dell’Ente.

Non abbiamo nulla da nascondere e crediamo che la trasparenza sia un valore oltre che un obbligo

per l’Amministrazione pubblica ma riteniamo scorretto diffondere dati dubbi e su cui sono in

corso indagini e verifiche”.