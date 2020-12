VASCHE LAMINAZIONE PARCO NORD, ASSESSORE FORONI: AVANTI PER GARANTIRE SICUREZZA AL TERRITORIO

(mi-lorenteggio Milano, 22 dicembre 2020 – “Regione Lombardia ha sempre lavorato per ottenere un obiettivo: evitare che la Lombardia e, nel caso specifico, Milano e la Città metropolitana, vadano ‘sott’acqua’ ogni volta che piove in maniera eccezionale. Per questo abbiamo attivato un sistema di vasche di laminazione che, realizzate in altre zone della Regione, riescano a contenere le piene dei corsi d’acqua. La decisione del Tribunale delle Acque pubbliche relativamente alla struttura del Parco Nord conferma che il nostro modo d’agire è corretto e va nella direzione necessaria per garantire la sicurezza dei cittadini”.

Così l’assessore al Territorio e Protezione civile della Regione Lombardia Pietro Foroni commenta la ‘bocciatura’ del ricorso respinto dal Tribunale delle Acque pubbliche sulle vasche di laminazione al Parco Nord.

“Ci auguriamo – ha precisato – che tutti comprendano quanto importanti siano queste opere. Proprio per questo lavoreremo a ritmi serrati per riuscire a realizzare queste vasche di laminazione non solo nel milanese,, ma più in generale su tutto il territorio della Lombardia che ne necessita”.