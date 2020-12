BOCCIATO ABBATTIMENTO STABILE ALER A PIEVE EMANUELE

DI MARCO (M5S): “PER REGIONE ANCORA UNA VOLTA VALE LO SLOGAN ‘PRIMA IL DEGRADO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 dicembre 2020 – Il Consiglio regionale della Lombardia ha bocciato, nella seduta di bilancio triennale, l’emendamento a firma del consigliere del Movimento 5 Stelle Nicola Di Marco che chiedeva fondi per l’abbattimento di uno stabile Aler nel quartiere di via delle rose di Pieve Emanuele.

“Ormai da anni – dichiara Di Marco – i residenti chiedono un segnale da parte delle Istituzioni competenti e questa bocciatura dimostra invece ancora una volta il poco interesse da parte della maggioranza che pensa solo ad approvare le proprie istanze non prioritarie come fontane, tettoie di campi sportivi, colonie feline e così via.

Per Regione vale lo slogan ‘prima il degrado’.

“Eppure si tratta di un edificio di dieci piani, ormai abbandonato da anni al degrado ed alla microcriminalità, in cui ho fatto diversi sopralluoghi dove ho potuto vedere con i miei occhi il disagio che sono costretti a sopportare i Cittadini di Pieve Emanuele”.

“Ho chiesto più volte e con diversi atti un impegno, alla maggioranza di centrodestra, per sanare almeno in parte i fallimenti di un PRU che procede ancora troppo a rilento. Ma ad oggi ancora nulla, è impensabile ipotizzare una destinazione direzionale per quell’edificio ed area in questo periodo storico. È l’ennesima dimostrazione di incapacità di Regione e di conseguenza di Aler nel gestire il settore mentre nel frattempo i residenti della zona si sentono sempre più abbandonati e arrabbiati”, conclude Di Marco.