Milano. NEL QUARTIERE ALER SAN SIRO UNO studio EPIDEMIOLOGICO di massa per verificare la siero-prevalenza da COVID-19

Uno screening gratuito della durata di tre settimane, un aiuto concreto per chi vive in contesti abitativi disagiati.

Prosegue l’indagine guidata dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell’Università di Milano diretto dal Professor Massimo Galli, in collaborazione con Medispa, leader nelle tecnologie per la prevenzione e la salute, in collaborazione con ASST Fatebenefratelli Sacco, Regione Lombardia e Aler Milano. Technogenetics, partner tecnico e sponsor dell’iniziativa, donerà i test rapidi per tutta la durata dello studio. L’attività programmata al quartiere di San Siro a Milano segue gli studi già effettuati in Lombardia per i Comuni di San Pellegrino Terme, Sordio, Castiglione d’Adda, Carpiano, Vanzaghello e Suisio.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 dicembre 2020 – Parte oggi lo studio epidemiologico che riguarderà l’intera popolazione delle case ALER del quartiere San Siro di Milano. Lo studio, guidato dal Professor Massimo Galli, responsabile del dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, avrà l’obiettivo di stimare la prevalenza dell’infezione da COVID-19 attraverso lo screening della popolazione. Questo è il settimo studio di massa portato avanti da Medispa e dall’Ospedale Sacco per rilevare la diffusione del COVID-19, dando seguito alle attività svolte nei comuni di San Pellegrino Terme, Sordio, Castiglione d’Adda, Carpiano, Vanzaghello e Suisio. Per questa attività, Technogenetics ha previsto la fornitura gratuita dei test rapidi per la determinazione di Antigene e Anticorpi.

Grazie all’impegno e alla disponibilità di Regione Lombardia e Aler Milano, che hanno da subito condiviso l’iniziativa, è stato possibile individuare uno spazio adeguato per poter ospitare tutta l’attività e per informare e coinvolgere la popolazione del quartiere, con il supporto di un numero verde abilitato per tutta la durata dello screening.

Infatti, nelle prossime settimane, sarà possibile a tutti i residenti delle case Aler di San Siro, uno dei più popolosi quartieri di edilizia residenziale pubblica del Comune di Milano, sottoporsi gratuitamente ai test rapidi sierologici “pungidito” ed ai test rapidi per la ricerca dell’antigene “tampone”, contribuendo al mappaggio della diffusione dell’infezione da COVID-19. Il quartiere oggetto dello studio conta 2.573 nuclei familiari, per un totale di 4.365 inquilini; tra questi 1.409 ultra 65enni. Un aiuto concreto alle famiglie più bisognose.

Un’ istantanea di COVID-19 per ogni individuo: uno screening con test rapidi che in pochi minuti indicano la positività o no al virus e l’avvenuto contatto con il COVID-19, anche per i pazienti che hanno già affrontato e superato la malattia. Successivamente a coloro che saranno risultati positivi al test Antigenico, saranno effettuati i test molecolari PCR (tampone) per confermare l’infezione.

Verrà inoltre offerta la possibilità di partecipare ad uno screening per la diagnosi precoce dell’infezione da Epatite C, che proprio in questi giorni ha avuto il via libera dalla Conferenza Stato-Regioni.

Technogenetics, azienda con sede a Lodi e specializzata nella produzione e commercializzazione di kit diagnostici, fornirà gratuitamente tutti i test sierologici rapidi e i tamponi rapidi per la ricerca dell’Antigene, necessari allo screening.

“Aderiamo con grande entusiasmo a questa iniziativa che coinvolge tutte quelle famiglie che vivono in un contesto difficile. Verificare lo stato della diffusione del virus in queste realtà sarà utile a favorire il ritorno alla normalità” ha dichiarato Salvatore De Rosa, Direttore Commerciale di Technogenetics.

“Questo studio nasce dalla volontà di comprendere le dinamiche della diffusione del virus in un contesto non ancora esplorato, un quartiere di una grande città, in un momento cruciale della seconda ondata della malattia. Permetterà di ottenere informazioni utili circa i fattori associati all’infezione e l’efficacia delle misure preventive e di contenimento del contagio, permettendo di migliorare in futuro le attività di prevenzione primaria. Lo studio permetterà inoltre l’individuazione di eventuali pazienti asintomatici, aiutando a circoscrivere l’infezione. Ci darà infine la possibilità di dare un immediato contributo alla prevenzione dell’ulteriore diffusione della malattia nel periodo cruciale delle feste di fine d’anno. La campagna per l’eradicazione e l’emersione del sommerso dell’epatite C, che verrà condotta in parallelo e che ha già avuto grande successo nei comuni di Suisio, Sordio e San Pellegrino Terme, conferma che anche da una crisi possono derivare opportunità per la salute.” ha dichiarato il Professor Massimo Galli.

Ha dichiarato il dott. Alessandro Visconti, Direttore Generale della ASST Fatebenefratelli Sacco: “La nostra Azienda è nota per la sua alta specializzazione nell’ambito infettivologico e vanta una primaria funzione di assistenza con le sue attività di formazione e ricerca insieme all’Università degli Studi di Milano. Grazie a questa collaborazione realizzata con Aler Milano, ATS e Università degli Studi di Milano, riteniamo di realizzare un importante obiettivo rappresentato da un programma di sorveglianza sanitaria a favore di una popolazione particolarmente fragile quale appunto gli abitanti di uno dei più popolosi quartieri Aler di Milano, San Siro. Questo tipo di intervento rientra all’interno di un progetto più ampio di medicina di prossimità che stiamo portando avanti con le diverse istituzioni. Desidero ringraziare il Professor Galli per il suo impegno sulla ricerca e soprattutto Aler Milano per la capacità organizzativa, fondamentale in questo percorso”.

Angelo Sala, Presidente ALER Milano commenta “Da ottobre, grazie a un bando proposto da Regione Lombardia con fondi Europei, Aler Milano ha avviato una preziosa collaborazione con ASST Fatebenefratelli Sacco, finalizzata alla promozione della medicina di prossimità, specialmente nei quartieri periferici e segnati da particolari criticità. Sulla linea di questa partnership, si colloca questa nuova iniziativa che, oltre al valore nell’ambito della ricerca, offre alla popolazione del quartiere un servizio importante. Sono quindi soddisfatto del lavoro di Aler, che ha permesso di offrire al quartiere San Siro questa opportunità di prevenzione sanitaria, che dimostra l’impegno di quest’Azienda per i suoi utenti.”

“Lo screening di massa gratuito in aree svantaggiate è ancora più fondamentale.” afferma Andrea Prina, Amministratore Delegato di Medispa, che ha messo a disposizione la piattaforma esclusiva Preventionsuite “Offre alle persone la possibilità di fare domande e capire e quindi di ricevere maggiore chiarezza circa le attività di prevenzione da mettere in essere. Prevenzione ed educazione sono tra le armi più importanti per sconfiggere la diffusione dei virus”.

* * * *

Technogenetics, è una azienda italiana specializzata nella produzione e commercializzazione di test diagnostici e dispositivi medici IVD (In Vitro Diagnostic). Da oltre 35 anni opera nel campo della ricerca diagnostica, delle biotecnologie, della genetica molecolare e negli anni ha sviluppato un know-how specifico nell’ambito delle malattie infettive, autoimmunità e dei disordini cromosomici. Con sede a Lodi, un organico di 130 collaboratori (di cui la quota rosa rappresenta il 47,8%), due centri di ricerca e produzione a Lodi e a Morra de Sanctis (AV) ed una rete vendita capillare su tutto il territorio, Technogenetics rappresenta una delle realtà più dinamiche nel panorama della ricerca diagnostica e delle biotecnologie in Italia.

Medispa si pone all’avanguardia nella prevenzione e nella salute delle persone. Fondata 12 anni fa Medispa è impegnata nell’attività di analisi e checkup delle persone per aiutarle a seguire il loro stato di salute e di benessere nel lungo periodo grazie al monitoraggio e all’utilizzo delle informazioni realizzate tramite la piattaforma tecnologica Prevention Suite. Medispa coordina circa 800 operatori specializzati in ambito sanitario in Europa, che effettuano 300.000 misurazioni con 30 tipi di checkup diversi. Medispa si impegna a raggiungere le persone dove è più comodo per loro ad esempio avvalendosi del supporto delle farmacie o sul posto di lavoro (welfare aziendale) o, digitalmente, ovunque. Gli esperti di Life Science di Medispa l’hanno realizzato Prevention Suite in collaborazione con il Politecnico di Milano e il CRS4 di Cagliari, in modo GDPR compliant.

V.A.