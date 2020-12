Rho. Da gennaio 2021 nuovi lavori per estendere la rete del teleriscaldamento

(mi-lorenteggio.com) Rho, 23 dicembre 2020 – A gennaio 2021 la società NET NuovEnergie Teleriscaldamento avvierà i lavori di estensione della rete del teleriscaldamento nel quadrante est della città, da via Tommaso Grossi fino all’area MIND.

In particolare, dal 4 gennaio 2021 inizierà il primo cantiere su via Grossi, con la necessità di chiudere la strada per circa tre settimane nel tratto tra via Togliatti e via De Gasperi. Da lunedì 4 gennaio a venerdì 22 gennaio 2021.

Appena terminato questo lavoro si proseguirà con l’attraversamento di via De Gasperi, che richiederà circa dieci giorni, in cui la strada sarà a senso unico alternato in corrispondenza del semaforo. Da lunedì 25 gennaio a venerdì 5 febbraio 2021. Le date indicate potranno subire variazioni dettate dalle condizioni meteo e di scavo.

I lavori sono suddivisi in due lotti affidati a ditte differenti, che interessano i seguenti tratti stradali:

Primo lotto: dal 4 gennaio al 31 luglio 2021, strade interessate dai lavori via Tommaso Grossi, viale De Gasperi, via Risorgimento, via Vanoni e innesto in via Curiel

Secondo lotto: dal 18 gennaio al 31 luglio 2021, strade interessate dai lavori via Curiel, via Di Vittorio, viale De Gasperi, via Belgioioso (area MIND).

Per quanto concerne il trasporto pubblico locale, i lavori previsti nel primo lotto garantiscono la continuità della viabilità su via De Gasperi e sull’asse via Nazario Sauro/via Togliatti e di conseguenza le linee ATM 542-561 non devono essere deviate.

Nel secondo lotto, in avvio il 18 gennaio 2021, entrambe le linee dovranno essere deviate in direzione Rho Fiera, lungo via Risorgimento, senza soppressioni di fermate, come da planimetrie allegate.

Sarà posizionata la segnaletica per indicare la modifica della viabilità.