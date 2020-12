Rozzano, gettate le basi per il nuovo centro cittadino

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 23 dicembre 2020 – Un accordo memorabile e una sfida per l’amministrazione comunale. Il protocollo di intesa siglato dal sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti, e dal presidente di Aler Milano, Angelo Sala, rimarrà nella storia della città. Per la prima volta il Comune ottiene la disponibilità di Aler Milano per sviluppare un piano di valorizzazione delle aree e degli immobili ad uso non residenziale di proprietà Aler collocati nel centro cittadino e getta le basi per predisporre il disegno di riqualificazione urbana del centro città, un tema di cui si parla da decenni e la cui realizzazione era sempre stata rimandata.

“Abbiamo gettato le basi per dare un nuovo volto al cuore della città. Un primo passo reso possibile grazie a questo accordo di fondamentale importanza. È il risultato della fattiva collaborazione tra istituzioni, con l’obiettivo comune di migliorare le aree più degradate del centro cittadino, tra via Mimose e viale Liguria, a beneficio non soltanto degli abitanti del quartiere Aler ma di tutta la comunità – commenta il sindaco Gianni Ferretti – grazie a questo accordo l’amministrazione comunale diventa titolare del progetto di riqualificazione e possiamo avviare tutte le procedure per progettare il nuovo centro cittadino”.

Ha dichiarato il Presidente di Aler, Angelo Sala: “Sono soddisfatto dell’Accordo condiviso con il Comune che permetterà di valorizzare un’area centrale della città di Rozzano, un esempio dei risultati concreti per i cittadini, generati da un buon lavoro tra istituzioni”.

Lo studio di fattibilità sarà pronto entro il mese di giugno 2021. Il progetto prevede la completa riqualificazione delle aree pubbliche e degli spazi commerciali oltre al miglioramento della viabilità e delle aree pedonali.

L’obiettivo è quello di risolvere gli attuali problemi di degrado e migliorare le vivibilità e la fruibilità degli spazi urbani che idealmente mettono in connessione il municipio con la chiesa di sant’Angelo e il parco cittadino, mantenendo l’area commerciale e il supermercato. Il nuovo centro cittadino potrà ospitare anche gli uffici decentrati di Aler.

Redazione