Socialità, sport, giovani, inclusione: i progetti per Buccinasco

Buccinasco (23 dicembre 2020) – Buccinasco si conferma anche quest’anno un Comune virtuoso e

attento alle risorse e ai bisogni della comunità: come da tradizione prima di Natale, il Consiglio comunale nella notte di lunedì ha approvato il Bilancio di previsione 2021, il documento di pianificazione economica e programmazione politica più importante per l’Ente perché definisce come il Comune intende utilizzare le risorse a disposizione, quali progetti realizzare, quale idea di città programmare per il futuro.

“A Buccinasco – spiega il sindaco Rino Pruiti – siamo fortunati, abbiamo basi solide e il tessuto sociale ha tenuto meglio che altrove anche se le difficoltà sono aumentate e ci sono nuove povertà

che in questi mesi abbiamo sostenuto. Al centro di ogni nostra azione c’è sempre la persona che

accompagniamo verso l’autonomia in modo progettuale ma non smettiamo di investire per il futuro della nostra città, migliorando la qualità della vita di chi vive a Buccinasco, assicurando servizi di

qualità e pensando a una migliore fruizione degli spazi”.

Mentre l’Amministrazione non lascia nessuno indietro e aumenta la spesa per il sociale, guarda anche al futuro, investendo in particolare sulla socialità e sugli spazi per giovani e associazioni oltre

che sulle strutture sportive a disposizione anche delle scuole e sulla rigenerazione di spazi pubblici in aree periferiche della città (Piano Quartieri).

Per la promozione della salute, si conferma la volontà di fare della zona pedonale di Romano Banco un polo socio-sanitario: si aprirà il Centro prelievi negli spazi comunali che ospitano anche i medici di famiglia e la parafarmacia e un consultorio familiare mentre con la Fondazione Sacra Famiglia si amplieranno i servizi con l’ambulatorio infermieristico e l’attività fisica adattata.

Si lavorerà anche su prevenzione ed educazione con un nuovo progetto di educativa di strada che

affiancherà i numerosi interventi a sostegno delle famiglie.

***

Per approfondire

PROGETTI PER IL FUTURO

Tra i numerosi interventi programmati nel Piano delle opere pubbliche, è prevista una spesa complessiva di 2 milioni e 740 mila euro dedicata alle riqualificazioni di strutture dedicate a giovani e

sport, dagli infissi e l’illuminazione delle scuole al riscaldamento della Cascina Fagnana (Tutela minori, Centro Diurno Disabili, Sportello Lavoro e Scuola di Musica) fino alle palestre e ai campi di calcio. In particolare, la tensostruttura per la scuola 1° Maggio, i campi di calcio in erba sintetica

(Manzoni e Scirea) oltre agli spogliatoi.

Per giovani, famiglie e associazioni, progetti speciali e il Piano Quartieri per ridare vita e riqualificare anche zone della città fino ad oggi più trascurate.

Sono già in corso i lavori per la posa della struttura prefabbricata esterna in legno lamellare

nell’area del Centro Civico Marzabotto: nelle prossime settimane l’opera sarà completata in modo

da poter ospitare eventi e manifestazioni.

Un ulteriore segnale di ripartenza è la manifestazione di interesse pubblicata dal Comune

(scadenza 31 dicembre) per la fornitura della struttura prefabbricata ad uso ricettivo per il Bar Cava

Fagnana: 120 metri quadrati oltre allo spazio esterno di fronte al lago, secondo il progetto già

realizzato dai tecnici comunali. Uno spazio in cui sperimentare servizi innovativi per la

socializzazione dei giovani tra musica, arte e cultura.

Si continua con il Piano Quartieri, un tassello attuativo del Piano di Governo del Territorio. Dopo gli

interventi in via Marsala e nel quartiere Robarello, il programma prevede un investimento di 400

mila euro per riqualificare l’area verde di viale Lombardia che diventerà il Parco Collodi con giochi

per bimbi dedicati alla fiaba di Pinocchio. Previsti interventi anche piazza dei Giusti (via Manzoni)

e per piazza Mar Nero (campo da basket), la creazione di un anello di running di 1,3 chilometri nel

quartiere Rovido (via Cadorna, via 1° Maggio, via per Rovido) e la sistemazione della piazza di via

Guido Rossa in collaborazione con i residenti.

TERRITORIO E SICUREZZA

Lo sguardo al futuro coinvolge anche una nuova mobilità, già in parte programma con il Piano

generale del traffico approvato la scorsa primavera.

Nel Bilancio di previsione, è programma una spesa di oltre un milione di euro per la realizzazione

della strada Meucci-Lomellina per cui è stato approvato il progetto definitivo: questo collegamento

contribuirà alla riduzione del traffico. Si investe intanto sulla mobilità dolce con l’avvio in primavera

dei lavori per il progetto di piste ciclabili con finanziamenti regionali e per la creazione di ulteriori

percorsi su strada. In parallelo c’è una grande attenzione all’ambiente, con nuove piantumazioni e

nuove politiche per migliorare la raccolta differenziata, e al controllo del territorio con la Polizia

Locale presente dal lunedì alla domenica con turni fino alle 24.

SOSTEGNO AI GIOVANI E ALLE PICCOLE IMPRESE

Oltre a confermare la spesa per il sociale con il sostegno alle cittadine e i cittadini in difficoltà (oltre

2 milioni e mezzo per le politiche sociali e la famiglia), il Bilancio di previsione 2021 prevede la

creazione di un fondo di 50 mila euro per l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di

giovani che hanno difficoltà a sostenere il pagamento delle rate di mutuo.

Inoltre sarà creato un ulteriore fondo di 50 mila euro per interventi di sostegno economico ai

soggetti maggiormente colpiti dalla situazione economica dovuta alla pandemia da Covid 19,

come commercianti, liberi professionisti, partite Iva che per mesi non hanno potuto lavorare o

hanno subito una consistente diminuzione del lavoro.