CORONAVIRUS. ECCO L’AUTOCERTICAZIONE DI NATALE PER VISITARE PARENTI / AMICI – DOWNLOAD

In zona rossa (e quindi dal 24 al 27 dicembre 2020; il 31 dicembre; dall’1 al 3 gennaio 2021; il 5 e 6 gennaio 2021) l’autocertificazione va sempre portata dietro. Visto che la regola è: non ci si può spostare nemmeno all’interno del comune – e quindi anche al di fuori di esso – se non per motivi di salute, lavoro, necessità. Tuttavia (ecco qui la novità del decreto di Natale), si potrà uscire dal comune (ma non dalla regione) per andare a fare visita a parenti ed amici. Al massimo due persone per spostamento (i minori fino a 14 anni e i disabili non rientrano nel conteggio), una sola volta al giorno (non vi preoccupate per il ritorno a casa perché il rientro presso la propria residenza, abitazione o domicilio è sempre e sottilineiamo sempre consentita).