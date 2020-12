Coronavirus. Un altro nuovo ceppo di COVID trovato in Nigeria, afferma Africa CDC

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 dicembre 2020 – Un’altra nuova variante del nuovo coronavirus sembra essere emersa in Nigeria, ha detto il capo dell’organismo africano di controllo delle malattie, avvertendo che erano necessarie ulteriori indagini.

La scoperta potrebbe aggiungere un nuovo allarme per la pandemia dopo che varianti simili del virus SARS-CoV-2 che sembrano essere più contagiose sono state annunciate nel Regno Unito e in Sud Africa, portando al rapido ritorno delle restrizioni ai viaggi internazionali e di altre misure appena mentre il mondo entra in una stagione di vacanze.

“È un lignaggio separato dal Regno Unito e dal Sud Africa”, ha detto ai giornalisti John Nkengasong, capo dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Africa CDC).

Nkengasong ha detto che il CDC della Nigeria e il Centro africano di eccellenza per la genomica delle malattie infettive in quel paese – il più popoloso dell’Africa – analizzeranno più campioni.