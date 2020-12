Il miglior laptop per il lavoro, Honor Magicbook Pro

Milano, 24 dicembre 2020 – I migliori laptop aziendali raggiungono un equilibrio tra la lunga durata della batteria, la potenza di elaborazione e la memoria. Alcuni laptop utilizzano SSD per tempi di avvio più rapidi e archiviazione dei dati più affidabile, ma di solito hanno un prezzo più alto. I dischi rigidi tradizionali sono più economici ma più suscettibili ai danni da cadute. I laptop moderni hanno anche iniziato a incorporare la risoluzione 4K e la tecnologia OLED nei loro schermi e supportano gli input touch per un facile utilizzo. Clicca qui per acquistare

Quando cerchi un laptop, ci sono casi di digitazione regolari su un PC in stile 2-in-1 con un touchscreen per offrire flessibilità ai laptop di fascia alta con molte funzionalità di sicurezza. Qualunque siano i tuoi stili e le tue esigenze, ecco la nostra selezione dei migliori laptop aziendali.

Magicbook pro, rispetto ai precedenti prodotti, è molto più diverso e molto più efficiente. Il display di magicbook Pro non è affatto vicino alla concorrenza. È grande.

Design

Le dimensioni dello schermo di magicbook Pro significano che è un allungamento ultraportatile, ma con uno spessore di 16,9 mm quando è chiuso e un peso di 1,7 kg, non è più un mattone. Il design di questa macchina è molto fluido. Ha un robusto chassis in alluminio e il marchio minimalista Honor è commovente e familiare e lo fa sembrare un dispositivo molto più avanzato.

La larghezza aggiunta trae vantaggio anche dallo spazio per un set di altoparlanti anteriori, che suonano più pieni e chiari rispetto alla maggior parte dei loro omologhi. Non si deformano ad alto volume e poiché non sono nascosti nella parte inferiore, non sono muti quando magicbook Pro è in grembo.

Il lettore di impronte digitali, che è abbinato al pulsante di accensione, è perfettamente posizionato sulla griglia dell’altoparlante destro. Non abbiamo avuto problemi con la registrazione di un’impronta digitale o con l’unità per sbloccare immediatamente Windows, cosa che può fare quando si avvia a freddo, a condizione che si prema il pulsante di accensione con un dito registrato.

Magicbook Pro funziona anche in modo silenzioso, virtualmente silenzioso, anche quando gestisce solo poche semplici applicazioni. Non è stato fino a quando non sei entrato nel multitasking intensivo che il fan ha iniziato a ronzare abbastanza da essere notato. Tuttavia, ciò ha anche rivelato una piccola area di preoccupazione: premere verso il basso nell’angolo in basso a sinistra della base mentre la ventola gira. Lo sfondo produce un ronzio. Questo non è il caso a velocità della ventola inferiori, ma è in ritardo rispetto all’elevata qualità di costruzione altrove.

Recensione Honor magicbook Pro: display

Lo streaming con una risoluzione di 1920 x 1080 su uno schermo da 16,1 pollici ha i suoi svantaggi: la densità complessiva dei pixel è sufficientemente bassa da rendere visibile e evidente la pixelizzazione di piccoli elementi, come il testo.

Detto questo, le dimensioni di quel pannello IPS aiutano magicbook Pro a risolvere l’altro problema con i display a bassa risoluzione, ovvero che non sono molto bravi nel multitasking. C’è così tanto spazio che è facile passare da una finestra all’altra sullo schermo mantenendo tutto leggibile.

È anche un display sorprendentemente capace: la copertura srgb del 97,3% è un enorme miglioramento rispetto al precedente magicbook, che è del 58,5%, come il suo Delta-E medio, fino a 0,98 da 4,48. È praticamente di livello professionale.

Anche la luminosità aumenta, raggiungendo un picco di 360,4 cd / m2, che elimina i riflessi, mentre il contrasto è a un valore più tollerabile (ma comunque accettabile) di 1031; 1. Francamente, la risoluzione regolare è un prezzo facile da pagare altrove per tale qualità.

Recensione Honor magicbook Pro: verdetto

In ogni caso, magicbook Pro è un ottimo dispositivo e ne vale la pena. Funziona alla grande in ogni condizione. Con il suo display a colori incredibilmente nitido, prestazioni premium e design premium, un laptop magicbook Pro è un’ottima scelta per ogni tipo di progetto su cui stai lavorando.