(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 dicembre 2020 – Questa notte alle ore 00:37, in viale Umbria, un motociclista di 49 anni, T. G. L., ha perso il controllo della propria moto, finendo contro un’auto in sosta e fratturandosi una gamba. Soccorso, è stato trasportato a Policlinico in codice giallo.

V. A.