NEL 2021 SU A58-TEEM PEDAGGI CALMIERATI PER SOSTENERE LA RIPRESA POST-COVID

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 dicembre 2020 – Tangenziale Esterna SpA, Concessionaria di A58-TEEM (33 chilometri da Melegnano ad Agrate interconnessi con A1 Milano-Napoli, A35-BreBeMi e A4 Torino-Trieste), calmiera i pedaggi allo scopo di sostenere le famiglie e le imprese nella ripresa economica che, a partire dal 27 dicembre, verrà schiusa, dal vaccino anti-Covid.

Oggi la Società ha ufficializzato, del resto, la decisione di prorogare sino al 31 dicembre 2021 sia lo sconto-open del 20% riconosciuto all’intera utenza dotata di Telepass Family o Business (il 90%) sia l’agevolazione-green del 30% riservata alle auto full-electric (escluse, dunque, le ibride) nonché ai camion alimentati a gas naturale liquido (Lng).

L’iniziativa, che è stata assunta in sinergia con BreBeMi SpA e Telepass, consente, quindi, a tutta la clientela di risparmiare nei prossimi 12 mesi che dovrebbero condurre le comunità e le aree più colpite dal Coronavirus fuori dal tunnel sanitario e finanziario imboccato dai territori della Lombardia all’insorgere della pandemia nel Lodigiano.

Entrambi i ribassi risultano estesi, infatti, pure alla percorrenza di A35-BreBeMi (62 chilometri da Castegnato, Raccordo con A4, a Liscate) in modo da permettere ad automobilisti, autotrasportatori e motociclisti di contenere le spese nei frequenti casi di fruizione dell’Asse costituito dalla «Melegnano-Agrate» e dalla Diretta Brescia-Milano.

Le riduzioni tariffarie sono caratterizzate, inoltre, da ampie possibilità di accesso perché, al contrario delle facilitazioni accordate da ben determinati operatori solo a fasce ristrette di guidatori, vengono applicate a qualsivoglia viaggiatore 365 giorni l’anno indipendentemente dal numero di viaggi compiuti e dal tipo di tratta coperta.

Gli utenti che, dal 2017 in poi, si sono premurati di aderire al Best Price (20%) e quelli che, da giugno scorso, hanno sottoscritto la promozione-verde (30%) non dovranno espletare, comunque, alcuna procedura per ottenere il rinnovo degli sconti in essere e per verificare, grazie alle fatture, l’esborso dell’80% o del 70% rispetto al prezzo pieno.

La richiesta a Tangenziale Esterna SpA di godere delle agevolazioni introdotte, che, va sempre ricordato, decadono sui Raccordi di A58-TEEM con A1 e con A4 poiché in carico a Concessionarie diverse, questa volta si rivelerà, invece, semplificata per i clienti intenzionati a regalarsi per Natale, magari già oggi, un vantaggio fisso sino a fine 2021.

Gli utenti interessati a moderare, nelle vesti di nuovi aventi diritto ai ribassi, l’entità dei pedaggi esatti ai Caselli di A58-TEEM e/o di A35-BreBeMi dalla data di adesione all’iniziativa sino al termine dell’anno prossimo possono ricorrere, difatti, a Internet seguendo le istruzioni riportate sui Siti www.tangenziale.esterna.it e www.brebemi.it.

Le modalità di iscrizione sono illustrate, inoltre, dagli addetti che rispondono ai numeri di Tangenziale Esterna SpA (800/586358) e di BreBeMi SpA (800/186083) o all’indirizzo mail assistenza.servizi@argenteagestioni.it. Bisogna sottolineare che Il Punto Assistenza (Treviglio) riaprirà al pubblico quando le limitazioni anti-Covid non saranno più in vigore.

Mai come nel 2021, che dovrebbe scandire il risveglio dall’incubo Coronavirus, gli sconti di A58-TEEM (Vizzolo, Paullo, Pozzuolo, Gessate e Pessano) e/o di A35-BreBeMi (Liscate, Treviglio, Caravaggio, Bariano, Romano, Calcio, Chiari Est e Chiari Ovest) andrebbero inquadrati, insomma, nell’ottica dell’aiuto concreto a famiglie e imprese fidelizzate.

Però la Concessionaria augura buon anno nuovo anche alla clientela sprovvista dell’apparecchiatura elettronica rifinanziando l’opzione mirata ad assicurare pari opportunità di facilitazioni. Quanti la attiveranno con l’obiettivo di risparmiare il 20% o il 30% su A58-TEEM e/o A35-BreBeMi usufruiranno, infatti, del canone Telepass gratuito.