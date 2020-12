(mi-lorenteggio.com) Paderno Dugnano, 24 dicembre 2020 – Concluso l’intervento dei Vigili del fuoco a Paderno Dugnano (MI), sulla superstrada Rho-Monza, per il ribaltamento, ieri di una cisterna carica di gasolio: il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) ha operato per tutta la mattina per effettuare il travaso. Ripristinata la viabilità con l’autogrù, riposizionando su strada il mezzo incidentato.

Redazione