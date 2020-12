Pavia, 24 dicembre 2020 – Lieto evento stamane in provincia di Pavia: intorno alle ore 7.50, in Oltrepò, una donna di 37anni, alla sua seconda gravidanza, ha partorito una bambina in ambulanza in località Cerronetto del comune di Pietra de’ Giorgi (Pavia) in Oltrepò Pavese.

Mamma e figlia sono state poi trasportate al Policlinico San Matteo di Pavia: le loro condizioni sono buone.

Redazione