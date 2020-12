Per bambini. Carlo Colla & Figli: spettacoli in streaming per le feste

La capanna di Betlemme e Il bacio della fata Sui

Milano, 24 dicembre 2020 – Per festeggiare insieme questo particolare Natale a sipari abbassati, la Compagnia Carlo Colla & Figli ha pensato di rendere disponibili, per la visione gratuita, due spettacoli storici del suo repertorio.

Fino alla sera di domenica 27 dicembre e poi il 6 gennaio, si potrà godere della visione dello spettacolo La capanna di Betlemme, presente nel repertorio della Compagnia dal 1835. La versione che vedrete, registrata nel 2008 al Piccolo Teatro Studio di Milano, è la riscrittura del testo originario, operata da Carlo II Colla nel 1933 per il Teatro Gerolamo e rielaborata da Eugenio Monti Colla nel 1999 per la nuova messa in scena.

Nota particolare di questo spettacolo è la musica, composta nel 1933 dal maestro Cesare Chiesa su incarico di Carlo II Colla. Di questa partitura rimase solo una traccia su cui, in seguito, ha lavorato il maestro Danilo Lorenzini.

Da giovedì 31 dicembre a domenica 3 gennaio sarà invece possibile rivedere lo spettacolo Il bacio della fata, scritto mentre la Compagnia Carlo Colla & Figli, nel 1998, stava presentando con grande successo i suoi spettacoli presso il Théâtre de Vidy di Losanna, proprio di fronte a quel lago che aveva, più di mezzo secolo prima, ispirato Igor Stravinskij per il suo balletto.

Vi ricordiamo che gli spettacoli saranno disponibili per la visione gratuita solo nei giorni prestabiliti e i link verranno pubblicati sulle pagine Facebook e Instagram della Compagnia, digitando marionettecolla.

Redazione