Cesano. Rubate nella notte le statue di Gesù e della Madonna dal presepio, indagano i Carabinieri – VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 25 dicembre 2020 – Dopo Corsico, dove nei giorni scorsi hanno rubato le statue dal presepio, anche a Cesano Boscone ci sono ladri che fanno analoghi infelici misfatti, addirittura nella Santa Notte di Natale.

ECCO IL PRESEPIO PRIMA DEL FURTO

Come tradizione dei quartieri, anche quest’anno, come ogni anno, lo scorso 7 dicembre, al Q.re Giardino, alla presenza del Sindaco, Simone Negri, del Vice Sindaco, Salvatore Gattuso, del Presidente della Nuova Associazione Giardino, Armando Clemente, è stato benedetto, da Don Sergio, il tradizione presepio, che come ogni anno illumina e infonde il tradizionale messaggio natalizio di speranza. Nonostante la pandemia fu un momento molto atteso e partecipato dalla comunità, visto il suo alto valore simbolico.

QUANDO E’ SUCCESSO

Ieri sera, invece, tutto sembra andare per il meglio, quando dopo la Santa Messa, alle ore 21.00 è stato deposto il Gesù Bambino, dando ‘luce’ al Quartiere.

Nella notte, invece, ignoti, si sono introdotti nella capanna rubando Gesù Bambino e la Madonna.

Molto amareggiato il Presidente dell’Associazione, Armando Clemente, che, subito insieme ai soci, si è recato presso la locale stazione dei Carabinieri per denunciare l’accaduto, affinché il responsabile o i responsabili siano individuati e puniti.

Nella giornata di oggi, onde evitare, ulteriori furti, l’Associazione ha deciso di togliere anche le altre statue e pensa a mettere una gigantografia, in attesa che gli autori vengano presi.

“Se sono gente, credente, la Madonna e il Bambino, li puniranno, se sono dei non credenti o eretici, o di altra religione, perché non rispettare la nostra cultura, tutti devono rispettare gli altri, il rispetto deve essere reciproco. Chiunque ha fatto questo, deve solo vergognarsi” questo il commento di una cittadina molto indignata.

Vittorio Aggio

IL VIDEO DELLA BENEDIZIONE LO SCORSO 7 DICEMBRE 2020