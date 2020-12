Il messaggio di Natale della regina Elisabetta

(mi-lorenteggio.com) Londra, 25 dicembre 2020 – La regina britannica Elisabetta II ha elogiato le persone per “aver superato magnificamente le sfide dell’anno” durante il suo messaggio annuale del giorno di Natale.

Nel suo discorso alla nazione di venerdì, ha descritto come persone di tutte le fedi non sono state in grado di celebrare feste, come la Pasqua ebraica, la Pasqua, l’Eid e il Baisakhi, nel loro solito modo a causa della pandemia di coronavirus.

Ma ha aggiunto di essere stata “commossa” dagli animi delle persone di fronte alle avversità.

“Sorprendentemente, un anno che ha necessariamente tenuto le persone separate ci ha, in molti modi, avvicinati”, ha detto. “In tutto il Commonwealth, io e la mia famiglia siamo stati ispirati da storie di persone che fanno volontariato nelle loro comunità, aiutando chi ha bisogno”.

“Nel Regno Unito e in tutto il mondo, le persone hanno affrontato magnificamente le sfide dell’anno e sono così orgogliosa e commossa da questo spirito tranquillo e indomito. Ai nostri giovani in particolare dico grazie per il ruolo che avete svolto “.

“Oggi, i nostri servizi in prima linea fanno ancora brillare quella lampada per noi – supportati dai sorprendenti risultati della scienza moderna – e dobbiamo loro un debito di gratitudine”, ha aggiunto.