Il sole sulla pelle: come evitare eritemi e scottature

Milano, 25 dicembre 2020 – Dopo le buie e fredde giornate invernali il desiderio di sole e mare si fa sempre più presente nei nostri pensieri. Quante volte guardando fuori dalla finestra di casa o dal desk abbiamo sognato di essere su un’ immensa spiaggia, magari anche di sabbia bianca.

Aria aperta, salsedine, luce, calore, acqua: elementi naturali che concorrono al nostro benessere psico fisico, all’ unica condizione di proteggere la nostra pelle dall’ effetto (anche) dannoso dei raggi solari.

Se è vero che il sole ha numerosi effetti di benessere fisico e mentale tra i quali:

A umento della produzione di di vitamina D , utile nell’ assorbimento del calcio

Miglioramento dell’umore e della qualità della vita, grazie alla maggiore produzione di serotonina “ormone del buonumore”

Azione antibatterica sulla pelle, specialmente quando è grassa.

Migliora gli stati di depressione grazie all’ esposizione all’ aria aperta



Fa bene a muscoli e articolazioni, oltre che alle ossa.

Non bisogna dimenticare che i suoi raggi sono pericolosi oltre che per l’insorgenza di scottature ed eritemi, che possono danneggiare in modo permanente la pelle,nei casi casi più gravi per l’origine di melanomi cutanei.

Ecco perché la casa cosmetica Garnier ha pensato alla cura della nostra pelle sotto al solleone: crema, latte e spray, anche in pratico formato mini, ideali sia per il viso che per il corpo con spettro protettivo da 10 a 50 SFP, ed una formula arricchita con burro di karitè e glicerina vegetale che garantisce idratazione per contrastare i segni di invecchiamento cutaneo.

Ultravioletti: I raggi che arrivano sulla nostra pelle

UVA – Presenti tutto l’ anno con ’intensità costante, anche se il cielo è coperto. Arrivano fino al derma, lo strato profondo della pelle, con la possibilità di danni a lungo termine, se infatti non scottano la pelle, causano rughe e invecchiamento cutaneo,

UVB – Presenti in maggiore quantità nei mesi estivi sono più pericolosi degli UVA soprattutto nelle ore centrali della giornata e sono i raggi responsabili di scottature ed eritemi.

UVC – Incapaci di raggiungere il suolo, grazie allo strato di ozono presente nell’ atmosfera sono le radiazioni più pericolose.

Come proteggere la pelle dal sole

Utilizzare prodotti “ad ampio spettro”, cioè filtri solari che proteggano la pelle contemporaneamente dai raggi UVA e UVB. Secondo le ultime raccomandazioni della Commissione Europea, un solare deve contenere sostanze (filtri e schermi) che permettano un buon rapporto di protezione UVB/UVA.

SPF: Fattore di protezione solare

La sigla SPF sta per fattore di protezione solare e fornisce un’indicazione numerica (da 6 a 50+) relativa alla capacità del prodotto di schermare o bloccare i raggi del sole. La valutazione del SPF è calcolata rapportando la quantità di tempo necessario perché la pelle si scotti con protezione o senza. Un SPF 50 dovrebbe portare cioè all’ eritema solare con una dose di esposizione 50 volte più alta rispetto a quella prevista in assenza di protezione.

I dermatologi raccomandano di utilizzare un fattore di protezione solare non inferiore a 15 e, generalmente, un fattore di protezione pari a 30 è considerato l’indice più adatto alle persone che svolgono attività all’esterno per lunghi periodi di tempo. Un indice elevato indica una migliore protezione contro le scottature provocate dai raggi UVB (maggiore è il SPF, maggiore è la protezione dall’azione del sole).

Scelta dell’SPF

Una protezione “molto alta” è indicata per prevenire i danni cutanei alle persone con la carnagione molto chiara e per la delicata pelle dei bambini nei primi giorni di esposizione. Chi ha una pelle scura potrà utilizzare un fattore protettivo più basso. Importante utilizzarlo sempre, anche quando siamo già abbronzate.

L. M.