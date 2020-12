Incidente a Cogliate: auto contro muro

(mi-lorenteggio.com) Cogliate, 25 dicembre 2020 – Oggi, intorno alle ore 13.30, il suono delle sirene e il rombo dell’elisoccorso, hanno rotto il silenzio in paese per soccorrere un 33enne, che per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del proprio veicolo ed è finito contro un muro/recizione, riportando serie ferite. Dopo levprime cure, l’uomo è stato portato all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo.

Stamane, intorno alle ore 10.00 in un incidente a Ceriano, un ciclista di 42 anni e decedut

Redazione