(mi-lorenteggio.com) Pogliano Milanese, 25 dicembre 2020 – Stamane, alle ore 8.30, in via Don Corti, per una grave caduta, la cui dinamica è in fase di accertamento, una ragazzina di 14 anni, dopo esser stata soccorsa dal personale sanitario giunto con l’elisoccorso, è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso e in gravi condizioni.

Redazione