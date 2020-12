NEVE. COMUNE MILANO CONVOCA COC DOMENICA 27 DICEMBRE ALLE ORE 18

I mezzi spargisale saranno preposizionati nella serata di domani. Appello agli amministratori di condominio per le aree antistanti gli stabili privati

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 dicembre 2020 – Nel corso del tavolo neve che si è tenuto questo pomeriggio, presieduto dalla Vicesindaco Anna Scavuzzo e dall’assessore alla Mobilità e Lavori pubblici Marco Granelli, il Comune ha deciso di convocare il COC – Centro Operativo Comunale – domani, domenica 27 dicembre, alle ore 18. Le previsioni meteorologiche, infatti, confermano precipitazioni nevose nella notte tra domenica e lunedì, pertanto i mezzi spargisale saranno preposizionati in città a partire dalla serata.

Gli itinerari che saranno oggetto di maggiore attenzione sono inizialmente quelli più sensibili per la circolazione dei veicoli – ad esempio cavalcavia, accessi alle tangenziali, percorsi dei mezzi pubblici – e per il transito sicuro dei cittadini, come fermate Atm in superficie, ingressi delle metropolitane, accessi ad uffici pubblici e ospedali. A seguire, tutte le strade.

Al tavolo erano presenti le direzioni comunali interessate, la Protezione civile e le partecipate A2A, Amsa, Atm ed MM.

Si rinnova l’appello agli amministratori di condominio affinché provvedano a spargere il sale nelle parti di strade e marciapiedi antistanti gli stabili privati e a sgomberare la neve in caso di accumulo