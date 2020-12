ORDINE INVERTITO DELLE GARE DI COPPA DEL MONDO DI BORMIO Il SUPERG SI DISPUTERA’ IL 28 DICEMBRE E LA DISCESA IL 29

(mi-lorenteggio.com) Bormio, 26 dicembre 2020 – La FIS, in accordo con FISI e Infront, dopo aver valutato le condizioni meteo, poco incoraggianti per quel che riguarda il 28 dicembre, ha deciso di invertire l’ordine delle due gare di Coppa del Mondo di Bormio. Il nuovo programma prevede per lunedì 28, sempre alle 11.30, la disputa del SuperG mentre la discesa libera si disputerà martedì 29 alle 11.30.

Intanto c’è stata l’estrazione dei pettorali per la seconda prova della discesa, prevista per domani alle 11.30. Tra gli italiani Christof Innerhofer partirà col numero 12, Dominik Paris con il 13, Emanuele Buzzi col 34, Matteo Marsaglia col 35, Riccardo Tonetti col 40, Davide Cazzaniga col 43, Guglielmo Bosca col 59, Florian Schieder col 62 e Pietro Zazzi col 65.

Di seguito il link con l’ordine di partenza completo della seconda prova: https://mcusercontent.com/717d1cfbb2add171fe1361c2b/files/974af480-5262-4b2a-aa6e-50ae2a71d429/C51A_Start_List_FIS2021AL0062SLT2.pdf

Domenica 27.12

• 11:30 – Seconda prova ufficiale della discesa libera maschile – Skistadium

Lunedì 28.12

• 11:30 – Gara di Super G maschile e Cerimonia di premiazione – Ski stadium

Martedì 29.12

• 11:30 – Gara di Discesa e Cerimonia di premiazione – Ski stadium

