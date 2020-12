RECORD DI SHARE PER LO SCI ALPINO

Bormio, 26 dicembre 2020 – Lo scorso fine settimana le gare di Coppa del Mondo di sci alpino trasmesse dalla RAI hanno fatto il botto. Le prove maschili, il superG e la discesa della Val Gardena oltre al gigante della Val Badia, e quelle femminili, due discese e un superG di Val d’Isere, trasmesse in diretta da Rai Due e da Rai Sport hanno incollato agli schermi dei televisori ben 1,6 Milioni di spettatori per uno share oltre l’8%. Un grandissimo risultato per il mondo dello sci italiano che dimostra il sempre crescente interesse per questa disciplina sportiva nel nostro Paese.

Foto Credit: Pentaphoto