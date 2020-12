Coronavirus: Israele entra nel terzo lockdown con campagna di vaccinazione senza pari

(mi-lorenteggio.com) Tel Aviv, 27 dicembre 2020 – Gli israeliani sono entrati oggi nel terzo lockdown, che durerà due settimane, con possibile estensione se i casi non scenderanno, con il loro primo ministro che ha fatto una campagna di vaccinazione senza pari nella sua velocità, con l’intento li avrebbe liberati dalla pandemia di coronavirus prima di qualsiasi altra nazione. Il vaccino in uso in Israele è quello di Pfizer, di cui al momento vi sono 600.000 dosi nel Paese. Israele ha chiuso contratti anche con Moderna e AstraZeneca a per un totale di 24 milioni di vaccini. Le restrizioni annunciate a partire da domenica prevedono la chiusura della maggior parte delle attività non essenziali, limitazioni alle riunioni e agli spostamenti e la riduzione del trasporto pubblico. Allo stesso tempo, continueranno le lezioni per le scuole superiori, gli asili e alcuni studenti delle scuole elementari. Israele, che conta circa 9 milioni di abitanti.

L’l’Unione Europea hanno dato il via a uno sforzo coordinato per dare la vaccinazione covid-19 agli adulti tra i loro 450 milioni di cittadini, un momento di speranza nel continente.