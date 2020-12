CORONAVIRUS. MONZA,VACCINATION DAY ALL’OSPEDALE SAN GERARDO

(mi-lorenteggio.com) Monza, 27 dicembre 2020 – “Bisogna far capire ai cittadini che il vaccino è sicuro ed efficace”.

Così il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese, intervenuto nel pomeriggio al ‘Vaccination day’ organizzato all’ospedale San Gerardo di Monza insiene all’assessore regionale allo Sport e giovani Martina Cambiaghi.

Dalle 15, presso il presidio sanitario che fa capo all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST)di Monza, sono state iniettate le prime vaccinazioni a medici e infermieri.

“Essenziale è il ruolo dell’informazione – ha rimarcato il vicepresidente Sala – così come è avvenuto sin dal primo giorno della pandemia. Oggi è una giornata storica, un primo decisivo passo:non bisogna tuttavia abbassare la guardia perchè il virus è ancora tra noi, abbiamo imparato a conviverci ma solo comportamenti reponsabili potranno portarci a superare definitivamente questa drammatica emergenza”.

“Anche in questo caso – ha deto ancora Fabrizio Sala – voglio ricordare il ruolo fondamentale della ricerca e, in particolare, il sistema integrato tra Regione e Università che permette di valorizzare al meglio i nostri ricercatori. Proprio come avvenuto al San Gerardo di Monza”.

Alla cerimonia è intervenuta anche l’assessore allo Sport e giovani di Regione Lombardia Martina Cambiaghi.

“Sembra passata una eternità da quel 21 febbraio ma sono trascorsi solo 10 mesi – ha commentato l’assessore Cambiaghi – di sacrifici e sofferenza ma anche di studio e ricerca che hanno portato in poco tempo al vaccino”.

“Questo vaccino – ha proseguito – è da considerare non solo come antidoto al virus ma soprattutto come inno alla vita, quella a cui desideriamo ritornare tutti: a scuola, ad abbracciare colleghi, a festeggiare nei nostri ristoranti”.

“Dobbiamo essere consapevoli che, da oggi, abbiamo gli strumenti per combattere il virus – ha evidenziato – ma è necessario continuare ad osservare le regole che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi. Ecco perchè voglio fare un appello ai più giovani: comportatevi responsabilmente, abbiamo vissuto lunghi periodi di privazioni che hanno modificato le nostre vite e non dobbiamo vanificare questi sacrifici”.

“Quando il nuovo lockdown sarà terminato e riprenderanno le lezioni a scuola – ha concluso l’assessore Cambiaghi – dimostriamo di aver compreso molto bene cosa fare e come per evitare che il virus continui a diffondersi. Con piccoli gesti di attenzione verso noi stessi e chi ci sta intorno, possiamo guardare con fiducia al futuro”.