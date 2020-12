Coronavirus. Vaccine day il 27 dicembre in tutta Italia e in Europa: ecco i primi vaccinati

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 dicembre 2020 – Oggi, 27 dicembre, in tutta Italia, così come in tutta Europa, si tiene Vaccine day. l’avvio “simbolico” della campagna di vaccinazione anti Covid-19.

Il 26 dicembre, infatti, 9.750 dosi del vaccino Pfizer-Biontech sono arrivate dal Belgio all’ospedale Spallanzani di Roma, Da qui, per consentire all’intero Paese di partecipare al Vaccine day europeo, l’esercito le ha prelevate per distribuirle in tutte le altre Regioni.

Le successive dosi di Pfizer, così come previsto dal Piano Vaccini, saranno consegnate direttamente dalla casa farmaceutica ai 300 siti di somministrazione individuati dalla Struttura commissariale in accordo con le Regioni.

Come ricordato dal ministero in una nota, infatti, le dosi di vaccino consegnate a tutti i Paesi europei per il 27 dicembre sono in numero “simbolico”. La distribuzione vera e propria inizierà dalla settimana che inizia il 28 dicembre e all’Italia arriveranno circa 470mila dosi ogni settimana.

Allo Spallanzani, la mattina del 27 saranno vaccinati i primi operatori sanitari.All’istituto Spallanzani di Roma i primi a essere vaccinati sono sono stati la professoressa Maria Capobianchi, l’infermiera Claudia Alivernini e l’operatore sociosanitario Omar Altobelli.

A Milano, stanotte, all’aeroporto di Milano Linate sono arrivati i primi vaccini destinati alla Lombardia.