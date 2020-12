(mi-lorenteggio.com) Corsico, 27 dicembre 2020 – Questa notte, in uno stabile di via Milano, una 32enne è stata picchiata dal compagno riportando contusioni agli arti, alla testa e al collo. Soccorsa dai Carabinieri e dai sanitari del 118, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano.

Redazione