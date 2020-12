Usmate Velate. Piano Neve, il Comune pronto a fronteggiare la nevicata

La raccomandazione del Sindaco: “Evitare ogni spostamento superfluo”

Due mezzi pronti a percorrere le strade del territorio per attenuare i disagi, unitamente ad un costante monitoraggio delle zone più critiche per intervenire in caso di emergenza.

Il Comune di Usmate Velate è pronto a fronteggiare le probabili nevicate (confermate anche dalla Stazione Meteo a disposizione dell’Amministrazione Comunale) che a partire dalla serata odierna e fino alla mattinata di domani indicano forti probabilità di accumuli anche fino a 15-20 centimetri.

Il Comune di Usmate Velate ha già pronto un Piano Neve che permette di disporre di uno o due mezzi (in base all’intensità della nevicata) per pulire le strade comunali, dando priorità a quelle che consentono di accedere ai servizi necessari per la popolazione. A seguire, si interverrà anche in tutte le altre strade.

“Già dai mesi scorsi abbiamo stanziato a bilancio le somme necessarie per fronteggiare eventuali nevicate, di conseguenza oggi siamo pronti per intervenire non appena gli accumuli lo renderanno necessario – afferma Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – Abbiamo affidato l’incarico di pulizia strade, in caso di nevicate, ad una ditta specializzata che possiede mezzi e attrezzature necessarie per sgomberare carreggiate e marciapiedi da accumuli nevosi. Qualche disagio, in caso di intense nevicate, è inevitabile che ci sia nella prima mattinata di domani. Ricordo però che saremo in Zona Arancione e che, eccezion fatta per ragioni di lavoro e di necessità, è bene ridurre ogni spostamento superfluo. Confido per questo nella collaborazione di tutti i cittadini. Come Amministrazione Comunale, attiveremo poi un Piano anti-ghiaccio spargendo sale per evitare la formazione di gelo. In tal senso, abbiamo destinato 3mila euro all’acquisto di sale”.

COME COMPORTARSI IN CASO DI NEVICATE

Come previsto dall’Ordinanza del Sindaco Lisa Mandelli, valida per la stagione invernale 2020-2021, anche i cittadini hanno il dovere di contribuire attivamente in caso di forti nevicate. In particolare, è fatto obbligo agli abitanti di edifici che affacciano su strade pubbliche di “provvedere allo spalamento della neve da marciapiedi, aree pubbliche o di uso pubblico per una larghezza di almeno metri 1,50 lungo il perimetro esterno della proprietà, e liberare l’imbocco dei pozzetti al fine di agevolare il deflusso delle acque”.

Inoltre, in previsione delle notti successive alle nevicate, nelle aree sgomberate i frontisti “sono tenuti a spargere, in caso di gelate, un adeguato quantitativo di sali antigelo per evitare la formazione di ghiaccio”. Questi obblighi contenuti nell’ordinanza sindacale, validi anche per negozi, bar e altri esercizi commerciali, sono finalizzati alla tutela dell’incolumità dei cittadini.

Eventuali trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa di 103,30 euro, prevista anche la denuncia all’autorità giudiziaria in caso di recidiva.

Usmate Velate, 27 Dicembre 2020