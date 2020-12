MILANO. EMERGENZA NEVE: IN AZIONE 200 MEZZI E 800 OPERATORI, 50 PATTUGLIE DI POLIZIA LOCALE E 10 SQUADRE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Altri 400 spalatori manuali operativi in giornata. Chiusi i parchi, appello a non utilizzare quelli non recintati. Condomini privati chiamati a intervenire su accessi agli stabili. Evitare spostamenti se non necessari

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 gennaio 2020 – A fronte della perturbazione che ha portato almeno 20 centimetri di neve sulla città di Milano, sono attivi dall’una di questa notte e continueranno a girare sulle strade per tutta la giornata, 200 mezzi spargisale e spazzaneve. A partire dalle prime ore del mattino sono poi entrati in azione gli operatori manuali: già 800 le persone utilizzate per liberare i punti più critici, come fermate Atm (di superficie e accessi alle metropolitane), ingressi agli ospedali e agli uffici pubblici. Nel corso della giornata entreranno in servizio altri 400 spalatori.

La Polizia locale sta presidiando il territorio con circa 50 pattuglie, dieci le squadre della Protezione civile in azione.

Diversi interventi si sono resi necessari per la caduta di alberi e rami dovuta al peso della neve, ragion per cui l’Amministrazione ha deciso di chiudere i parchi pubblici e raccomanda di non utilizzare le aree alberate non recintate.

Agli amministratori di condominio si rinnova l’appello a tenere liberi e puliti gli accessi agli stabili privati e i marciapiedi di pertinenza, anche in vista del calo delle temperature di questa notte che potrebbe determinare la formazione di ghiaccio sul manto. Per quanto riguarda gli stabili di edilizia residenziale pubblica del Comune, MM ha attivato le imprese e i custodi dalle prime ore del mattino per liberare i vialetti interni e gli accessi.

È raccomandabile evitare gli spostamenti se non necessari e, nel caso di utilizzo del mezzo privato, solo se dotato di catene o ruote da neve.