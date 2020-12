Milano, gli appuntamenti dell’Arcivescovo Delpini per il 31 dicembre e 1° gennaio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 dicembre 2020 – Giovedì 31 dicembre alle 16 l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, si recherà in visita al Pio Albergo Trivulzio (via Trivulzio 15, Milano): nella cappella dell’istituto canterà il Te Deum, la tradizionale preghiera di ringraziamento di fine anno. Lo stesso canto risuonerà anche nella parrocchia di Santa Maria della Scala in San Fedele (piazza San Fedele, Milano), retta dai gesuiti, al termine della celebrazione eucaristica che sarà presieduta dallo stesso Arcivescovo con inizio alle 17.30.

Il primo giorno del nuovo anno si rinnoverà, nonostante la pandemia, l’appuntamento con la Messa della pace in Duomo nel segno del dialogo ecumenico: alla celebrazione eucaristica presieduta da mons. Delpini alle 17.30 parteciperanno infatti alcuni membri del Consiglio delle Chiese cristiane di Milano con i quali, al termine della celebrazione, è previsto uno scambio di saluti e auguri in Arcivescovado. La Messa sarà trasmessa in diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Mater, sul portale www.chiesadimilano.it e sul canale youtube.com/chiesadimilano.

Redazione