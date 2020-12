MILANO. VIA ALCUINO, GRAVE BAMBINO 12ENNE PRECIPITATO DAL SECONDO PIANO – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 dicembre 2020 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.15, in via Alcuino, in zona Fiera, un bambino di 12 anni è precipitato dal secondo piano, riportando gravissime ferite. Soccorso da un’ambulanza dal personale sanitario di un’ambulanza dell’ATA Soccorso e da quello di un’automedica, dopo esser stato stabilizzato è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Nella caduta ha riportato un trauma all’addome, la frattura femore e si sospetta il bacino. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine per ricostruire quanto avvenuto.

V. A.