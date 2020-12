Neve a Milano, Senzatetto: Progetto Arca potenzia stasera le Unità di strada per distribuire cibo caldo e indumenti asciutti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 dicembre 2020 – Coperte termiche, sacchi a pelo, giacconi impermeabili, indumenti caldi come cappelli, guanti e sciarpe di lana, biancheria pulita e asciutta con mutande e magliette di diverse misure, scalda-mani e scalda-piedi da inserire all’interno di scarpe e guanti, kit igienici contenenti vari prodotti per la pulizia e la cura di sé.

Questa sera a Milano il camper di Progetto Arca sarà carico di tutti questi materiali che verranno distribuiti dalle Unità di strada, oggi tempestivamente potenziate in risposta al freddo e alla neve che dalla scorsa notte si sono abbattuti sulla città. Al seguito, il foodtruck con la Cucina Mobile proseguirà nel suo servizio di distribuzione in strada di pasti caldi e bevande calde: in tutto 150 cene consegnate in vari quartieri e strade.

Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca: “Siamo presenti in strada tutte le sere per monitorare la situazione di emarginazione ed emergenza di chi non ha una casa. Questa sera in particolare abbiamo organizzato delle uscite straordinarie dei nostri volontari delle Unità di strada per esserci ancora di più, per distribuire materiale necessario a dormire all’asciutto, per non lasciare nessuno al freddo”.