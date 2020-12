Neve. La situazione a Buccinasco

Buccinasco (28 dicembre 2020) – Buccinasco questa mattina come previsto si è svegliata imbiancata dalla neve che ha raggiunto i 20 centimetri. Nella notte (fino alle 3) sul territorio erano presenti

mezzi spargisale, in seguito in azione sei mezzi spazzaneve che continuano a lavorare su tutte le

strade comunali, a cominciare dalla viabilità principale per proseguire poi sulle strade secondarie e

sui parcheggi. Al lavoro anche diverse squadre di volontari della Protezione Civile.

I disagi sono inevitabili perché la neve caduta è copiosa e si è attaccata al terreno. “Raccomandiamo

quindi molta prudenza e invitiamo i cittadini a uscire in auto solo se strettamente necessario.

Ricordiamo anche l’obbligo per i frontisti di strade e marciapiedi che è a loro carico spargere il sale

sgomberare dalla neve i tratti di rispettiva pertinenza. Alla fine di ogni precipitazione nevosa è obbligo dei proprietari verificare gli accumuli sulle proprie coperture al fine di prevenire eventuali cadute di neve sui marciapiedi o sulla pubblica via” la nota dell’Amministrazione Comunale.

Redazione