SKI WOLRD CUP. A BORMIO E’ TEMPO DI SUPERG ECCO LA START LIST

(mi-lorenteggio.com) Bormio, 28 dicembre 2020 – Tutto è pronto a Bormio per la disputa del SuperG di Coppa del Mondo, rinviato oggi a causa delle avverse condizioni meteo presenti a Bormio. La gara incomincerà domani mattina alle 11.30 e vedrà al via 53 atleti, pronti a darsi battaglia su una pista bellissima e preparata, come sempre, con cura dagli organizzatori. Sulla Stelvio sarà sicuramente bagarre. Tra i favoriti, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde avrà il pettorale numero 9, l’elvetico Mauro Caviezel partirà col 7, l’austriaco Vincent Kriechmayr col 5 e lo statunitense Ryan Cochran-Siegle, primo in entrambe le prove della discesa e quindi a suo agio sulla Stelvio, con l’8.

Gli italiani di punta avranno il ruolo di outsider di lusso: Dominik Paris partirà col numero 2, Emanuele Buzzi col 16 e Christof Innerhofer col 20. In casa azzurra avremo poi Riccardo Tonetti col 33, Florian Schieder col 43, Matteo Marsaglia col 47 e Pietro Zazzi col 50.

Di seguito la start list completa:

https://mcusercontent.com/717d1cfbb2add171fe1361c2b/files/918cd778-45ed-4db8-a4b3-9cbbbe1586bc/C51A_Start_List__SG_2.pdf

Il programma 2020

Martedì 29.12

• 11:30 – Gara di SuperG maschile e Cerimonia di premiazione – Ski stadium

Mercoledì 30.12

• 11:30 – Gara di Discesa Libera e Cerimonia di premiazione – Ski stadium

