(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 29 dicembre 2020 – Questa sera, intorno alle ore 20.00, un cane è morto fulminato, dopochè si trovava nei pressi di un palo della luce in via Roma, all’altezza di via Tommaseo. Sul posto è giunta la Polizia Locale insieme al Sindaco e alle forze dell’ordine, oltre ai tecnici gestori dell’impianto elettrico, per capire quanto successo.

V. A.