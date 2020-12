GRAVE INFORTUNIO SUL LAVORO A MORENGO (BG): 20ENNE SI TRANCIA UNA GAMBA

(mi-lorenteggio.com) Morengo – Bergamo, 29 dicembre 2020 – Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.20, lungo la S.P. 129, a pochi metri dalla rotonda con via Crema, un operaio di 20 anni, mentre lavorava alla sistemazione di un traliccio, situato guasto per le intense nevicate dei giorni scorsi, è stato colpito dal mezzo su cui operava, rimanendo gravemente ferito ad una gamba, in parte tranciata. Soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa e dal personale di un’automedica, è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del grave infortunio sul lavoro.

