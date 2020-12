LE PAROLE DEI PROTAGONISTI DEL SUPERG DI BORMIO – BORMIO FIS WORLD CUP

(mi-lorenteggio.com) Bormio, 29 dicembre 2020 – Grande entusiasmo e soddisfazione per i tre atleti che oggi sono saliti sul podio del SuperG di Bormio. Ovviamente il più contento è l’americano a stelle e strisce Ryan Cochran-Siegle, al suo primo sigillo in Coppa del Mondo, ma anche l’austriaco Vincent Kriechmayr e il norvegese Adrian Smiseth Sejersted hanno avuto motivi per sorridere.

Cochran-Siegle (USA)

“Ho sciato bene, ho avuto un buon approccio alla gara. Nella parte centrale ho sicuramente sciato con una buona linea. Proverò a sciare così anche domani. La velocità che ho guadagnato da lì, l’ho mantenuta fino al traguardo e sono riuscito a rifilare agli altri un grande distacco. Questo è il risultato di molti anni di duro lavoro sul mio modo di sciare. Ho cercato di trovare l’approccio mentale giusto. Ora sento di potermi fidare di me stesso, di lasciare che le cose scivolino e di riuscire a sciare in modo fluido. Questo è sicuramente un buon momento. Negli ultimi due anni ho sciato con la nostra squadra di velocità sia a Copper che in Sud America. Questo mi ha progressivamente portato ad essere competitivo. Devo ringraziare la squadra, il service man e tutti coloro che mi hanno aiutato ad arrivare a questo punto”.

Kriechmayr_(AUT)

“Non ho fatto una brutta gara ma Ryan in una forma incredibile quindi, complimenti! Ha vinto la gara nella parte centrale, è stato molto bello guardarlo, non per me perché ero leader in quel momento, sembra facile per lui sciare sulla Stelvio. Per me e gli altri ragazzi il terreno era molto irregolare, lui ha sciato lo stesso in maniera morbida. È anche il favorito di domani, non è facile battere questo ragazzo in questo momento. Farò del mio meglio e vedrò cosa succede. Ogni podio è importante ma le mie prime gare non sono state così belle. Questo piazzamento è buono, vediamo cosa succede a gennaio. Sono in arrivo gare davvero importanti e spero per il meglio. La pista era in buone condizioni. Non è stato per gli organizzatori dopo le nevicate dei giorni scorsi ma sono riusciti a fare un buon lavoro”.

SEJERSTED (Nor)

“E’ un momento fantastico. Non si sa mai in superG, con la gente veloce che parte dopo. Non avrei mai immaginato di salire sul podio in questa stagione. So di essere abbastanza bravo in velocità ma ho sempre fatto degli errori qua e là, ci sono un paio di ragazzi che raggiungono la velocità massima e sono più stabili. Io do sempre il 100% e quando non commetto errori sono tra i più veloci. Questo è buono. .Cochrane è un grande sciatore, è incredibile in velocità. È il favorito anche domani, forse Kilde è l’uomo che potrebbe batterlo”.

PARIS:

“La pista era bella, bisogna fare i complimenti agli organizzatori dopo la nevicata di lunedì. La mia prestazione non è stata granché… non riesco ancora a trovare la fluidità necessaria per centrare risultato importanti. Al nuovo anno non chiedo niente, prendo quello che arriva. Spero che con l’arrivo del 2021 le cose migliorino per tutti, sotto ogni punto di vista. Cerco di lavorare ogni giorno al meglio per ritrovare la sicurezza nei miei mezzi. Adesso mi concentro sulla discesa, con l’obiettivo di fare un po’ meglio”.

INNERHOFER:

“Dalla terza posta in poi è stato un disastro, un brutto feeling. Non sono riuscito a trovare gli appoggi e i collegamenti. Zero sensazioni, bruttissimo. Ho tribolato a rimanere in piedi, a prendere le porte, in quindici anni non ho mai avuto sensazioni così brutte. Questo non è sciare, è litigare per arrivare fino in fondo, non sono riuscito a tirare nemmeno una curva sul muro. Domani è un’altra disciplina, le curve saranno meno… Io penso di aver bisogno di fare tanto gigante. Quest’estate abbiamo sciato tantissimo con la squadra, abbiamo fatto un lavoro che forse non avevamo mai fatto e voglio ringraziare lo staff per questo. Però adesso devo sistemare qualcosa che non va”.

Di seguito la classifica completa:

https://mcusercontent.com/717d1cfbb2add171fe1361c2b/files/bc96e740-e83e-4a78-a340-4c388518b4b1/Classifica_SG_BORMIO_ufficiale.pdf

Il programma 2020

Mercoledì 30.12

• 11:30 – Gara di Discesa Libera e Cerimonia di premiazione – Ski stadium

Foto Credit: Pentaphoto