Lissone. Comune e Carabinieri in congedo, rinnovata la collaborazione

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 29 dicembre 2020 – Sorveglianza del territorio, monitoraggio in occasione di eventi pubblici, particolari controlli per garantire vigilanza sul territorio comunale da svolgersi in sinergia con la Polizia Locale e con le Forze dell’Ordine.

Il Comune di Lissone ha rinnovato la convenzione con la locale sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri presieduta da Roberto Arena, con cui già nel 2017 era stato sottoscritto un protocollo d’intesa.

Alla luce del costante lavoro svolto sul territorio, anche per il prossimo triennio l’associazione A.N.C. continuerà a dare la propria disponibilità a partecipare con il ruolo di assistenza, osservazione e segnalazione.

Nell’arco dello scorso triennio, i volontari dell’Associazione hanno svolto un costante lavoro di presidio e di controllo sia durante il mercato settimanale che durante le manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale.

“Inoltre, durante tutto il periodo della emergenza Covid 19 – sottolinea l’Amministrazione Comunale – i volontari hanno prestato la loro preziosa opera a supporto della popolazione, presidiando i punti più sensibili per l’applicazione della disciplina emergenziale fra cui stazione ferroviaria, punti di vendita dei generi alimentari ed il cimitero, dando sempre la loro disponibilità ad intervenire quando richiesti”.

I servizi per i quali saranno chiamati ad intervenire nel prossimo triennio, fra gli altri, riguarderanno il monitoraggio del territorio comunale in particolare delle aree pubbliche, dei parchi, degli impianti sportivi e del patrimonio ambientale e culturale; i Carabinieri in congedo potranno inoltre essere attivati come personale di assistenza durante manifestazioni promosse dall’Amministrazione comunale, in caso di calamità naturali e come collaborazione nei servizi di pubblica utilità con il Comando della locale Polizia comunale.

Un servizio in cambio del quale l’Amministrazione Comunale riconoscerà un contributo – destinato al sostegno dell’attività ordinaria a copertura delle spese sostenute – di 3mila euro annui.