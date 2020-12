SCUOLA PISACANE-POERIO. INCENDIO COINVOLGE ZONA SEGRETERIA, NESSUN DANNO AD AULE

Limonta: “Già al lavoro per garantire il rientro a scuola dei bambini e delle bambine”

Milano, 29 dicembre 2020 – A seguito dell’incendio che ha coinvolto alcuni spazi dell’Istituto Comprensivo Pisacane-Poerio, questa mattina si è svolto un primo sopralluogo da parte dell’assessore all’Edilizia Scolastica Paolo Limonta, dei tecnici comunali e di MM, insieme alla preside, per controllare lo stato dei luoghi.

Nessuna aula e nessuno spazio adibito alla didattica è stato coinvolto dall’incendio. Sono stati gravemente compromessi due uffici della segreteria e una parte di corridoio attiguo. Fortunatamente la zona si potrà facilmente isolare.

A partire da questo pomeriggio e nei prossimi giorni verranno effettuate tutte le verifiche statiche nelle zone interessate dall’incendio per capire l’entità del danno. E sono già stati presi i contatti per la pulizia di tutte le aule non toccate dall’incendio, ma che sono state invase da fumo e fuliggine. Sarà necessario qualche giorno per capire quando sarà possibile il ritorno a scuola in sicurezza.

“L’incendio è un brutto colpo per la scuola – spiega l’assessore Limonta – ma può contare sul sostegno dell’Amministrazione comunale che si è immediatamente attivata, così come su quello della dirigente scolastica e dei docenti che già oggi erano a scuola per dare il loro contributo alla sistemazione degli spazi. L’obiettivo primario è ovviamente garantire il rientro delle bambine e dei bambini nel più breve tempo possibile”.