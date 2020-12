ATTIVITÀ STORICHE, PRESIDENTE FONTANA RICEVE LIBRO ‘BOTTEGA MILANO’

NEL 2020 IN LOMBARDIA ‘RICONOSCIUTE’ 353 REALTÀ CHE RAPPRESENTANO NOSTRO PASSATO

A MILANO E NELLA CITTÀ METROPOLITANA SONO 53 LE ‘NUOVE’ ATTIVITÀ STORICHE

DETTAGLIO DELL’ELENCO DI TUTTI I ‘RICONOSCIMENTI’ DELLE PROVINCE LOMBARDE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 dicembre 2020 – Oggi pomeriggio a Palazzo Lombardia il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha ricevuto in omaggio da Augusto, Marina e Alessandro Mazzolari, il volume ‘Bottega Milano’. Il libro di Elisabetta Invernici e Alberto Oliva racconta i segreti delle botteghe storiche di Milano e svela i volti dei protagonisti, grazie agli scatti artistici del fotografo Roby Bettolini.

FONTANA: SOSTENIAMO LE ATTIVITÀ STORICHE – ‘Un libro davvero interessante. Le attività storiche – ha commentato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana – sono vere e proprie eccellenze del nostro territorio. Le botteghe, in particolare, sono simboli di tradizione e coraggio, capaci di resistere in ogni epoca e affermarsi nel sistema economico, culturale e sociale lombardo. Regione Lombardia crede tanto in queste realtà e quest’anno, nonostante la pandemia, le nuove attività storiche riconosciute sono state 353. Tra queste, ben 62 le botteghe artigiane su tutto il territorio regionale. Siamo orgogliosi del loro percorso – ha concluso Fontana – e continueremo a sostenerle’.

‘BOTTEGA MILANO’, LE TRE ZONE – Il volume fotografico ‘Bottega Milano’, ripercorrendo lo spirito fondativo del progetto ‘Galleria&Friends Milano’, valorizza le botteghe storiche puntando su tre zone. ‘Galleria Vittorio Emanuele’, il ‘salotto’ dei milanesi’; ‘Quadrilatero’, la scena del prêt-à-porter; ‘Friends’, la città che si irradia nei quartieri.

LE NUOVE ATTIVITÀ STORICHE DELLA PROVINCIA DI MILANO – Di seguito l’elenco per Comune delle 53 nuove attività storiche riconosciute per il 2020 della provincia di Milano.

Milano

Euronummus (1963), Negozio storico/Storica attività.

Pederzani (1947), Negozio storico/Storica attività.

L’orafo Ravasi (1967), Negozio storico/Storica attività.

Anaconda (1980), Negozio storico/Storica attività.

Acconciature unisex Andrea Rossi (1965), Bottega artigiana storica/Bottega storica.

Cavaler Gioielli dal 1961 (1961), Negozio storico/Storica attività.

Coeco (1956), Negozio storico/Storica attività.

Pizzeria Vecchia Napoli (1968), Locale storico/Storica attività.

Barbisa (1973), Locale storico/Storica attività.

Paladini (1965), Negozio storico/Storica attività.

Il Salotto (1979), Locale storico/Storica attività.

Barbiere (1959), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Macelleria Maggio di Biassoni (1922), Negozio storico/Storica attività.

Panetteria (1968), Negozio storico/Storica attività.

Rossignoli (1945), Negozio storico/Storica attività.

Malvisini Gioielli (1959), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Pasticceria Gelateria Confetteria Caffetteria (1978),Negozio storico/Storica attività.

Mariotti Milano dal 1908 (1978), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Arti Grafiche Baraggia Tipo-Litografia (1966),Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Devoti (1942), Locale storico.

Alvisi (1978), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Ceratina 1919 (1957), Negozio storico/Storica attività.

Panino Giusto (1979), Locale Storico.

New Gibson American Bar (1977), Locale storico/Locale storico.

Luigi Porro Orafo (1938), Negozio storico/Storica attività.

Grand Cafè & Tre Marie (1978), Locale Storico.

Abbiategrasso

Piva (1964), Negozio storico/Storica attività.

Oreficeria Fugazzi (1955), Negozio storico/Storica attività.

Cartoleria Ruboni (1933), Negozio storico/Storica attività.

Bar della Coop Rinascita Abbiatense (1964), Locale storico.

Bareggio

Marco Grassi (Mg) (1955), Negozio storico/Storica attività.

Castano Primo

Canziani (1937), Negozio storico/Storica attività.

Cerro Maggiore

Dalla Materia alla forma (1974), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Cuggiono

Salumeria Cattaneo (1970), Negozio storico/Storica attività.

Gaggiano

Bar del Circolo La Novella 73 (1977), Locale storico/Storica attività.

Gorgonzola

Macelleria Equina Marzorati (1967), Negozio storico/Storica attività.

Lainate

Antica Osteria San Bernardino Dal 1922 (1922), Locale storico/Storica attività.

Legnano

Trattoria da Jole (1960), Locale storico.

Magenta

Giacosa (1972), Negozio storico/Storica attività.

Idea’l Pub (1967), Locale storico/Storica attività.

Melzo

Castelli Gioielleria 1962 (1962), Negozio storico/Storica attività.

Ottica Castelli (1962), Negozio storico/Storica attività.

Nerviano

Gioielleria Sartori (1965), Negozio storico/Storica attività.

Da Angelo (1975), Negozio storico/Storica attività.

Novate Milanese

Bar del Circolo Sempre Avanti Angelo Airaghi (1954), Locale storico/Storica attività.

Pioltello

Balistreri (1969), Negozio storico/Storica attività.

Cantine Salina (1939), Negozio storico/Storica attività.

Pogliano Milanese

Sartori Gioielli (1964), Negozio storico/Storica attività.

San Donato Milanese

Gelateria Pasticceria Bar Giudici (1967), Locale storico/Storica attività.

Sesto San Giovanni

Libreria Tarantola (1941), Negozio storico/Storica attività.

Vignate

Osteria Cascina Bianca (1961), Locale storico.

Vimodrone

Franco Bosi (1963), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Vittuone

Drogheria Bolchi (1911), Negozio storico/Storica attività.

ECCO IL DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ STORICHE RICONOSCIUTE DALLA REGIONE NELLE ALTRE PROVINCE LOMBARDE NEL 2020

L’elenco suddiviso per Comune delle 79 nuove attività storiche riconosciute per il 2020 della provincia di Brescia.

BresciaNegozi storici 2020

Gallinari Gioielli (1936), Negozio storico/Storica attività.

Barbiere dal 1931 (1931), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Cronos (1971), Negozio storico/Storica attività.

Teco (1964), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Ottica Zanardelli (1967), Negozio storico/Storica attività.

Farmacia Tita (1973), Negozio storico/Negozio storico.

Ottico Belleri (1947), Negozio storico/Storica attività.

Farmacia Schiavo (1978), Negozio storico/Storica attività.

Libreria Ferrata (1969), Negozio storico/Storica attività.

Adrian Pam (1975), Negozio storico/Storica attività.

Durosini (1970), Negozio storico/Storica attività.

Micheletti Francesco (1968), Negozio storico/Storica attività.

Bagnolo Mella

Pasticceria Caffé Vergolio (1971), Locale storico/Storica attività.

Botticino

Trattoria Casa Nuova (1968), Locale storico/Storica attività.

Calcinato

Fotografi Villani (1960), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Chiari

Anna Turotti Acconciature (1967), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Parrucchiere Beppe (1971), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Acconciature Sbardolini (1965), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Ferramenta Martinazzi (1952), Negozio storico/Storica attività.

Zerbini Calzature (1953), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Concesio

Farmacia Lazzari (1963), Negozio storico/Storica attività.

Darfo Boario Terme

Pasticceria Pegurri (1976), Negozio storico/Storica attività.

Foto Ferrari (1958), Negozio storico/Storica attività.

Bar Nazionale (1927), Locale storico/Locale storico.

Desenzano del Garda

Trattoria Alessi (1958), Locale storico/Locale storico.

Trattoria Italia (1968), Locale storico/Storica attività.

Bar Posta (1970), Locale storico/Storica attività.

Dal Bresciani (1975), Negozio storico/Storica attività.

Alimentari Ruffoni (1964), Negozio storico/Storica attività.

Bar Cocktail (1969), Locale storico/Storica attività.

Piva Maria (1974), Negozio storico/Storica attività.

Edolo

Jolly Bar (1957), Locale storico/Storica attività.

Gardone Riviera

Abbigliamento Lori (1970), Negozio storico/Storica attività.

Gioielleria Mariani (1967), Negozio storico/Negozio storico.

Gavardo

Andreassi Car Service (1979), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Ghedi

Tipografia Gandinelli (1946), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Gioielleria Godenzi (1971), Negozio storico/Storica attività.

Ferrari (1953), Negozio storico/Storica attività.

Marcello (1946), Negozio storico/Storica attività.

Casalinghi Maifredi – ‘Il Negozio della Pizzi’ (1927), Negozio storico/Storica attività.

Grande Baresi Rino dei Fratelli Baresi snc (1955), Negozio storico/Storica attività.

Iseo

Antico Caffè Centrale (1971), Locale storico/Storica attività.

Foto Simonetti (1951), Negozio storico/Storica attività.

Fenaroli Alfio (1974), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Lonato del Garda

Il Rustichello (1978), Locale storico/Storica attività.

Monte Isola

Cantiere Nautico Ercole Archetti (1971), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Ristorante La Foresta (1974), Locale storico/Storica attività.

Montichiari

Photogek Fenaroli (1976), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Central Market (1972), Negozio storico/Storica attività.

Perini Market (1950), Negozio storico/Storica attività.

Ferramenta Angelo Danesi (1972), Negozio storico/Storica attività.

Lanfranchi Gioielli (1957), Negozio storico/Storica attività.

Montirone

Bar Mary (1958), Locale storico/Storica attività.

Orzinuovi

Baggio 1920 (1927), Negozio storico/Storica attività.

Forneria M&L Alimentari (1962), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Pisogne

Arredamenti Lanzini (1964), Negozio storico/Storica attività.

Polpenazze del Garda

Bar Cervo (1925), Locale storico/Storica attività.

Rezzato

Ottica Faustini (1979), Negozio storico/Storica attività.

Macelleria Liberini (1961), Negozio storico/Storica attività.

Rovato

Lavasecco Accademia Pulirenna (1970), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Panificio Pasticceria Lazzaroni (1968), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Acconciature Leo (1980), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Ferramenta Stazione (1975), Negozio storico/Storica attività.

Renato & Bruno Acconciature (1977), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Forneria Zoli (1965), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Bocchi Sport (1972), Negozio storico/Storica attività.

Sale Marasino

Arredamenti Guerini (1969), Negozio storico/Storica attività.

Ristorante Orazio (1904), Locale storico.

Osteria Pastina (1974), Locale storico.

Elettrodomestici Turra (1965), Negozio storico/Storica attività.

Trattoria Portole (1971), Locale storico.

Fioreria Daffini (1979), Negozio storico/Storica attività.

Salò

Bar Italia (1920), Locale storico.

San Gervasio Bresciano

Salumeria Forneria Micheli (1973), Negozio storico/Storica attività.

Sulzano

Bar Portici (1961), Locale storico/Storica attività.

Trattoria Santa Maria (1966), Locale storico/Storica attività.

Ristorante Dell’albergo Aquila (1966), Locale storico/Storica attività.

Tremosine

Alimentari Girardi (1952), Negozio storico/Storica attività.

Urago d’Oglio

Caffè Milano (1912), Locale storico/Storica attività.

L’elenco per Comune delle 24 nuove attività storiche riconosciute per il 2020 della provincia di Como.

Negozi storici 2020Como

Ircaf di D’Ignazio Giovanni (1979), Bottega artigiana storica/Storica attività.

Moglia (1920), Negozio storico/Storica attività.

Ul Pan de Com (1968), Negozio storico/Storica attività.

da Pietro Ristorante Bar Tavola Calda (1955), Locale Storico/Storica attività.

Bianco Corredo (1966), Negozio storico/Storica attività.

Maspes (1954), Negozio storico/Storica attività.

Trattoria del Mosè (1977), Locale storico/Locale storico.

Appiano Gentile

Pasticceria Tarantola (1956), Negozio storico/Storica attività.

Ristorante Tarantola (1969), Locale storico/Storica attività.

Bellagio

Butti Macelleria e Salumeria (1965), Negozio storico.

Brunate

Ristorante dell’Albergo Bellavista (1963), Locale storico/Storica attività.

Centro Valle Intelvi

Elettro&Casa (1957), Negozio storico/Storica attività.

Cernobbio

Ristorante San Giuseppe (1974), Locale storico/Storica attività.

Ristorante Miralago (1966), Locale Storico.

Faggeto Lario

Trattoria San Giorgio (1922), Locale storico/Storica attività.

Fenegrò

Pirotta (1957), Negozio storico/Storica attività.

Gravedona ed Uniti

Gelateria Olmo (1952), Locale storico/Storica attività.

Menaggio

Caffè Centrale (1967), Locale storico/Storica attività.

Moltrasio

Bar Trattoria della Cooperativa Moltrasina (1970), Locale storico/Storica attività.

Montano Lucino

Ristorante Pizzeria da Luigino (1950), Locale storico/Storica attività.

Mozzate

Gioielleria Fugazzi Bocciarelli (1958), Negozio storico/Storica attività.

Tremezzina

Trattoria del Grifo (1912), Locale storico.

Villa Guardia

Salumificio Gini (1920), Bottega artigiana storica/Bottega storica.

Macelleria Quetti (1970), Negozio storico/Storica attività.

L’elenco per Comune delle 20 nuove attività storiche riconosciute per il 2020 della provincia di Cremona.

CremonaNegozi storici 2020

Nottegiorno (1970), Negozio storico/Storica attività.

Gioielleria Davò (1971), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Tabaccheria Scaglia Ivan (1979), Negozio storico/Storica attività.

Pasticceria Sanremo (1971), Locale storico/Storica Attività.

Pozzi Ottici (1958), Negozio storico/Storica attività.

Visionottica Bonardi (1970), Negozio storico/Storica attività.

Scaramuzza (1963), Negozio storico.

Casale Cremasco-Vidolasco

Bar Ristorante Arpini (1968), Locale storico/Storica attività.

Casalmaggiore

Vetri Cornici Quadri (1968), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Castelleone

Ristorante Pizzeria Bar Vapore (1967), Locale storico/Storica attività.

Castelverde

Trattoria Franca e Luciano (1967), Locale Storico/Storica Attività.

Crema

Magazzino Rie (1979), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Carrozzeria Bonfanti (1925), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Farmacia Centrale (1972), Negozio storico/Storica attività.

Macelleria Ubbiali (1962), Negozio storico/Storica attività.

Isola Dovarese

Arcari Arredamenti (1976), Negozio Storico.

Pandino

Osteria Degli Amici (1964), Locale storico/Storica attività.

Pessina Cremonese

Bar Ristorante Dell’Autista (1975), Locale storico/Storica attività.

Rivarolo del Re ed Uniti

Panificio Casalani (1973), Negozio storico/Storica attività.

Spino d’Adda

Gala Hair House (1977), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

L’elenco per Comune delle 20 nuove attività storiche riconosciute per il 2020 della provincia di Lecco.

Negozi storici 2020Lecco

Natura Viva (1980), Negozio storico/Storica attività.

Onoranze Funebri Galli (1971), Negozio storico/Storica attività.

Ristorante Nicolin (1967), Locale storico/Storica attività.

Hair Moda (1969), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Abbadia Lariana

Bar Grignetta (1968), Locale storico/Storica attività.

Barzanò

Fumagalli Super Carni (1971), Locale storico/Storica attività.

Bellano

La Darsena (1969), Locale storico/Storica attività.

Casargo

Milly Abbigliamento (1945), Negozio storico/Storica attività.

Acerboni Ferro Battuto (1969), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Bar Sport (1952), Locale storico/Storica attività.

Ristoro Alpino Monte Basso (1977), Locale storico/Storica attività.

Macelleria Manzolini (1970), Negozio storico/Storica attività.

Ristorante dell’Albergo Alpino (1956), Locale storico/Storica attività.

Casatenovo

Limonta Colori (1960), Negozio storico/Storica attività.

Colico

Tognini (1969), Negozio storico/Storica attività.

Missaglia

Osteria degli Angeli (1955), Locale storico/Locale storico.

Molteno

Modeline (1957), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Olginate

Corti Ottica & Foto (1949), Negozio storico/Storica attività.

Alvaro Enzo Parrucchieri Lui e Lei (1958), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Valmadera

Tentori Tutto Sport (1967), Negozio storico/Storica attività.

L’elenco suddiviso per Comune delle 9 nuove attività storiche riconosciute per il 2020 della provincia di Lodi.

LodiNegozi storici 2020

Caffè Dragoni (1962), Locale storico/Storica attività.

Dell’Era Abitare (1955), Negozio storico/Storica attività.

Codogno

Squintani Oreficeria Orologeria (1945), Bottega artigiana storica/Storica attività.

Cornegliano Laudense

Macelleria Orsini (1967), Negozio storico/Storica attività.

San Rocco al Porto

Panificio Rebecchi (1974), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Santo Stefano Lodigiano

Alimentari Bossi (1958), Negozio storico/Storica attività.

Tavazzano con Villavesco

Farmacia Borsa (1961), Negozio storico/Storica attività.

Trattoria del Cacciatore (1977), Locale storico/Storica attività.

Valera Fratta

Carrozzeria Valera (1956), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

L’elenco suddiviso per Comune delle 36 nuove attività storiche riconosciute per il 2020 della provincia di Mantova.

Negozi storici 2020Mantova

Caffè Italiano (1935), Locale storico/Locale storico.

Galleria Mossini (1978), Negozio storico/Storica attività.

Bertoi Sport (1966), Negozio storico/Storica attività.

Caffè alla Pace (1960), Locale storico.

Fototecnica Teodori di Alberini Silvana (1976), Negozio storico/Storica attività.

Pub Chez Vous (1969), Locale storico/Storica attività.

Numismatica Alex Filatelia (1979), Negozio storico/Storica attività.

Borgo Mantovano

Farmacia Zanella (1889), Negozio storico/Storica attività;

Dalla Libera Luigi (1967), Negozio storico/Storica attività.

Borgo Virgilio

Panificio Dall’Acqua (1949), Bottega artigiana storica/Bottega storica.

Curtatone

Trattoria da Mario (1973), Locale storico/Storica attività.

Squassoni Salumi (1963), Negozio storico/Storica attività.

Gonzaga

Frignani Franco (1966), Negozio storico/Storica attività.

Ottica Giemme (1979), Negozio storico/Storica attività.

Guidizzolo

Universo Centro Moda (1960), Negozio storico/Storica attività.

Marcaria

Ferramenta Beccari Mario (1980), Negozio storico/Storica attività.

Poggio Rusco

Ristorante Savoia (1970), Locale storico/Storica attività.

Porto Mantovano

Bar Sport (1968), Locale storico/Storica attività.

Quistello

Chiavelli Bruna (1958), Negozio storico/Storica attività.

Pasticceria Gelateria e Caffè (1980), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Rodigo

Ristorante Pizzeria Rendez Vous di Mondini Lorenzo (1968), Locale storico/Storica attività.

Roncoferraro

Vestiesse Abbigliamento (1961), Negozio storico/Storica attività.

Comparini Nicola (1952), Negozio storico/Storica attività.

Roverbella

Savioli Orologeria Oreficeria (1963), Negozio storico/Storica attività.

Bar Edicola Ferrari (1977), Locale storico/Storica attività.

Sabbioneta

Mobilificio Mantovani (1950), Negozio storico/Storica attività.

Atena Caffè Pasticceria Gelateria (1976), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

San Benedetto Po

Arredamenti Truzzi (1954), Negozio storico/Storica attività.

Ara Ricambi (1978), Negozio storico/Storica attività.

San Giorgio di Mantova

Arvati Pane (1923), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Solferino

Pasticceria Arcobaleno (1939), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Sustinente

Al Barachin (1951), Locale storico/Storica attività.

Suzzara

Memi Moda (1968), Negozio storico/Storica attività.

Viadana

Dolce Salato (1960), Negozio storico/Storica attività.

Forno Scaglia (1961), Negozio storico/Storica attività.

Anversa Carla (1963), Negozio storico/Storica attività.

L’elenco suddiviso per Comune delle 10 nuove attività storiche riconosciute per il 2020 della provincia di Monza e Brianza .

MonzaNegozi storici 2020

Colombo (1928), Negozio storico/Storica attività.

Antichità Monzaste Morelli (1971), Negozio storico/Storica attività.

Brugherio

Santini (1880), Negozio storico/Storica attività.

Caponago

Col.Fer Colorificio Ferramenta (1966), Negozio storico/Storica attività.

Cesano Maderno

Gioielleria Spinelli (1977), Negozio storico/Storica attività.

Meda

Tanzi (1956), Negozio storico/Storica attività.

Seveso

Parrucchieri Perego dal 1956 (1956), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Varedo

Cavallini (1946), Negozio storico/Storica attività.

Villasanta

E. Colombo Prêt-à-porter (1951), Negozio storico/Storica attività.

Vimercate

Brambilla Tende (1971), Negozio storico/Storica attività.

L’elenco suddiviso per Comune delle 9 nuove attività storiche riconosciute per il 2020 della provincia di Pavia.

Negozi storici n2020Pavia

Salumeria Gastronomia (1938), Negozio storico/Storica attività.

Gambolò

Pasticceria Elena (1970), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

‘Da Carla’ Trattoria con Locanda (1971), Locale storico/Storica attività.

Garlasco

Ristorante Le Rotonde (1964), Locale storico/Storica attività.

Mortara

Guarnaschelli – Il Salame d’oca (1969), Locale storico/Storica attività.

Pizzeria Santa Lucia (1961), Locale storico/Storica attività.

Varzi

Crosina Impianti (1972), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Figini Snc (1965), Negozio storico/Storica attività.

Voghera

Ottica Baggini dal 1920 (1920), Negozio storico/Storica attività.

L’elenco per comune delle 30 nuove attività storiche riconosciute per il 2020 della provincia di Sondrio.

Sondrio

Trattoria Cima 11 (1965), Locale storico/Storica attività.

Caffè Tourist (1963), Locale storico/Storica attività.

Florio Folini (1952), Negozio storico/Storica attività.

Aprica

Bar Ristorante Barbasch (1963), Locale storico/Storica attività.

Caffè Carving (1939), Locale storico/Storica attività.

Ardenno

Bar Ristorante dell’Albergo Innocenti (1974), Locale storico/Storica attività.

Bormio

Bassi Bormio (1937), Negozio storico/Storica attività.

Lumina (1960), Negozio storico/Storica attività.

Pasticceria Pozzi (1970), Negozio storico/Storica attività.

Caspoggio

Negrini Andrea (1964), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Chiavenna

Ratti (1937), Negozio storico/Storica attività.

Valmalenco

Ristorante dell’Albergo Tremoggia (1976), Locale storico/Storica attività.

Chiuro

Ristorante Baffo (1960), Locale storico/Storica attività.

Dubino

Bar Ristorante dell’Hotel Maloia (1939), Locale storico/Storica attività.

Crai di Niscioli Giacomo (1979), Negozio storico/Storica attività.

Ferramenta De Giacomina (1952), Negozio storico/Storica attività.

Grosio

Bar Posta (1909), Locale storico/Storica attività.

Grosotto

Panetteria Tognoli (1927), Negozio storico/Storica attività.

Lanzada

Masa Salumi (1953), Negozio storico/Storica attività.

Madesimo

Osteria Vegia (1975), Locale storico/Locale storico.

Piantedo

Panificio Pasticceria Pedroncelli (1969), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Poggiridenti

Macelleria Nobili (1962), Negozio storico/Storica attività.

Ponte in Valtellina

Osteria Sole (1957), Locale storico/Storica attività.

Teglio

Alimentari Valli (1946), Negozio storico/Storica attività.

Macelleria Valli (1961), Negozio storico/Storica attività.

Tirano

Oreficeria Damiani 1927 (1968), Negozio storico/Storica attività.

Edicola Rinaldi (1927), Negozio storico/Storica attività.

Ristorante Marianna (1941), Locale storico/Storica attività.

Panificio e Pasticceria Della Pona Daniele & C. (1973), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Villa di Tirano

Alimentari (1955), Negozio storico/Storica attività.

L’elenco suddiviso per Comune delle 23 nuove attività storiche riconosciute per il 2020 della provincia di Varese.

Negozi storici 2020Varese

Polleria De Molli (1960), Negozio storico/Storica attività.

Gigante (1967), Negozio storico/Storica attività.

Nuovo Bar Pasticceria Gelateria (1977), Locale storico/Storica attività.

Bar del Circolo di Capolago (1968), Locale storico/Storica attività.

Azzate

Nicora (1939), Negozio storico/Storica attività.

Busto Arsizio

Marmonti (1970), Negozio storico/Storica attività.

Lavanderia Bogni Enrica (1955), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Colnaghi Gomme (1951), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

La Fayette (1978), Negozio storico/Storica attività.

Cardano al Campo

Rigolio Arredamenti (1954), Negozio storico/Storica attività.

Cocquio Trevisago

Acconciature Dino di Marcomini Guido (1946), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Ferno

Osteria San Martino (1975), Locale storico/Storica attività.

Gallarate

Pasticceria Fratellili Gnocchi (1959), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Il Forno Salmini (1969), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Ottica Garzolino (1945), Negozio storico/Storica attività.

Drogheria Enoteca Croci dal 1925 (1956), Negozio storico/Negozio storico.

We For You Parrucchiere ed Estetica (1978), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Jerago con Orago

Trattoria del Circolo Famigliare Operaio (1946), Locale storico/Storica attività.

Laveno Mombello

Macelleria Stefanelli (1979), Negozio storico/Storica attività.

Vergiate

Osteria La Vittoriosa (1968), Locale storico/Storica attività.

Tosi L’Arte del Fiore (1956), Negozio storico/Storica attività.

Edicola Cartoleria Cardani (1938), Negozio Storico/Storica attività.

Le attività storiche riconosciute hanno un sito web dedicato attivitastoriche.regione.lombardia.it .