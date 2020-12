BAREGGIO – BUONO DIDATTICA A DISTANZA, OLTRE 300 DOMANDE

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 30 dicembre 2020 – Ottimo riscontro per il buono comunale per la didattica a distanza. Sono state infatti circa 310 le richieste di contributo pervenute, per un totale di 30.700 euro che verranno erogati dal Comune. Il bando preparato dalla Giunta guidata da Linda Colombo prevedeva rimborsi fino a 100 euro per le spese sostenute dalle famiglie degli studenti di seconda e terza media (circa 100) e delle superiori (oltre 200) per la didattica a distanza: non solo apparecchi come pc, tablet o webcam, ma anche abbonamenti per la connessione internet. “Siamo soddisfatti della risposta dei cittadini e del numero di domande presentate – ha dichiarato l’assessore all’Istruzione Roberto Pirota -. Per avere una partecipazione più ampia possibile, visti anche i problemi sulle linee internet segnalati in quest’ultimo periodo, abbiamo anche prorogato di otto giorni (fino al 28 dicembre) la scadenza del bando. Da parte dell’Amministrazione comunale, un’altra misura di sostegno a sostegno delle famiglie di Bareggio per l’emergenza Covid”.

Redazione