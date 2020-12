(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 30 dicembre 2020 – Stamane, alle ore 9.35, in una ditta di via Benedetto Croce, 1/a, per un infortunio sul lavoro, un ragazzo di 23 anni è stato soccorso dal personale medico di un’automedica e da quello di un’ambulanza ed è stato trasportato in codice giallo al Niguarda.

Redazione